Activităţi bogate cu elevii Şcolii Gimnaziale „Petőfi Sándor” Livada

În săptămâna „Şcoala Altfel” (15-19 mai 2019), elevii Şcolii Gimnaziale „Petőfi Sándor” Livada au desfăşurat o serie de activităţi.

Ca în fiecare an, această săptămână a fost dedicată unor activităţi extracurriculare diverse şi în acelaşi timp atractice pentru şcolari.

Excursii, grădinărit şi sport

Astfel, clasa pregătitoare A, a III-a B, a IV-a A şi B au mers într-o excursie pe ruta Livada-Baia Mare-Sighet-Săpânţa. Pe acest traseu, elevii au vizitat Muzeul Satului Baia Mare, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei din Sighet, Cimitirul Vesel şi Păstrăvăria Mara. Activitatea a fost coordonată de profesorii Dindelegan Simona, Bărbuş Viorica, Kato Nicoleta, Sasca Elena în colaborare cu Gorgan Florin, Faur Gabriel şi Szalay Miklos Attila.

Elevii clasei pregătitoare A şi clasa a III-a B au plantat flori într-o grădină din curtea şcolii, iar la acticitatea ”O amintire de la colegii mei de clasă”, fiecare elev şi-a pus amprenta pe tricourile colegilor săi (clasa a IV-a B).

La rândul lor, elevii claselor a VI-a C au participat la o serie de activităţi sportive: fotbal, baschet, handbal, biliard, fotbal de masă şi jocuri de societate, activitate coordonată de profesorii Balogh Kinga în colaborare cu Szalay Miklos Attila.

Activităţi în cadrul CDI

În cadrul Centrului de Documentare şi Informare (CDI), elevii claselor pregătitoare A şi a IV-a B au confecţionat materiale din ghips (ou, iepuraşi, coşuleţ) pentru „Atelierul de arte” şi le-au pictat. A urmat vizionare de filme şi desene animate: Pippi şoseţica (elevii claselor pregătitoare A, a III-a C şi a IV-a B) şi Matilda (elevii claselor a III-a A şi B), confecţionare unei felicitări, decorarea unui ou, decorarea unui pahar folosind tehnica şerveţelului de către beneficiarii proiectului „Armonie prin mişcare şi educaţie”, precum şi elevii clasei a VI-a C. Elevii clasei pregătitoare A au preparat un desert în cadrul atelierului „Cel mai priceput cofetar”. Activitatea a fost susţinută financiar de profesorul documentarist Szalay Miklos Attila.

Activităţile desfăşurate în CDI au fost coordonate de cadrele didactice Dindelegan Simona, Bărbuş Viorica, Hepcal Iuliana, Vas Ileana, Kato Nicoleta, Heinrich Ildiko şi Szalay Miklos Attila. Ei le mulţumesc pe această cale tuturor părinţilor pentru sprijinea activităţilor din perioada „Şcoala Altfel” şi şi le doresc Sărbători fericite!

Informaţiile ne-au fost transmise de profesorul Szalay Miklos Attila.