Acţiunea de dezinsecţie întârzie la Satu Mare

Am fost sunaţi la redacţia cotidianului nostru de Alina R. nemulţumită fiind de faptul că în oraş încă nu a început acţiunea de dezinsecţie. Redăm în continuare discuţia telefonică:

“Nu obişnuiesc să sun la ziar pentru a mă plânge de ceea ce mă nemulţumeşte, dar de data asta am să fac o excepţie. Aseară, după lăsarea serii, când căldura s-a potolit şi aerul a fost mai respirabil am făcut o plimbare în parc cu nepoţica mea. Ne-am aşezat pe bancă, dar a fost imposibil să te relaxezi. O armată de ţânţari ne atacau din toate părţile. Am ajuns acasă, după o şedere foarte scurtă în parc, pline de muşcături. Aş ruga, prin intermediul ziarului dumneavoastră, autorităţile să ia măsuri în acest sens. Nu este nomal ca după o zi de caniculă să nu te poţi relaxa seara într-un parc de joacă alături de nepoţi sau prieteni. Sper din suflet ca mesajul meu să ajungă acolo unde trebuie. Mulţumesc”.