A treia zi a Festivalului SoNoRo

Ediția a XIV-a a Festivalului SoNoRo continuă și astăzi, 3 noiembrie, cu două eveniemnte. Primul recital are loc începând cu ora 11, la Muzeul de Artă Recentă, fiind intitulat ‘Fuchsiada – Destinul straniu al domnului Fuchs, pianistul’.

Programul muzical al evenimentului este alcătuit din lucrări semnate de compozitori precum Frédéric Chopin, Serghei Prokofiev, Fritz Kreisler, Antonin Dvořák sau Erwin Schulhoff. Protagoniști sunt pianista Diana Ketler, violoncelistul Justus Grimm și violonistul Nicolas Dautricourt, alături de Andrei Țărnea.

Începând cu ora 19, la Templul Coral are loc recitalul ‘Songs and Dances of life’, în cadrul căruia vor evolua violoniștii Nicolas Dautricourt și Mihaela Martin, violiștii Meghan Cassidy și Răzvan Popovici, violonceliștii Justus Grimm și Frans Helmerson alături de pianista Diana Ketler. Din programul serii fac parte opusuri de Pablo Casals, Gideon Klein și Felix Mendelssohn.