A murit maestrul Tudor Barbul. Mesaje din lumea sportului

Lumea sportului sătmărean este în doliu. Unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a dat judeţul Satu Mare, Tudor Barbul a murit în dimineaţa zilei de 19 martie 2021. Maestrul Tudor Barbul avea 59 de ani.

Şi-a dedicat toată viaţa sportului, luptelor în general, iar în cariera sa de antrenor a format numeroşi campioni, sportivi valoroşi care au reprezentat cu succes judeţul Satu Mare la diferite competiţii naţionale şi internaţionale.

Redacţiile Informaţia Zilei şi Informaţia TV transmit sincere condoleanţe familiei îndoliate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

***

Mesaje din lumea sportivă:

Federaţia Română de Lupte: Cu o activitate impresionantă în şlefuirea a generaţii întregi de luptători, fiind antrenor la CS Satu Mare – Cetate Ardud, maestrul Barbul a reprezentat un exemplu de dăruire pentru tot ce înseamnă LUPTE.

Daniel Chiorean, fost preşedinte AJL Satu Mare: Nu pot să cred că am primit vestea… încă un om adevărat a trecut în nefiinţă. A crescut şi educat o mulţime de generaţii de luptători, a fost alături de acest sport o viaţă întreagă, a dat totul pentru asta. Şi acum nu mai e, a ales o lume mai bună. Maestre, nu te vom uită niciodată şi sunt sigur că de acolo de sus, vei veghea cu bunătatea ta că şi cei care au rămas să ducă mai departe tradiţia  Cu siguranţă sportul sătmărean şi românesc rămâne mult mai sărac fără ţine, prieten drag! Încă nu pot să cred…

Florin Mulcuţan, vicepreşedintele Ligii Profesioniste de Box: O veste tristă… am primit în urmă cu câteva minute. Maestrul Tudor Barbul, “emblema” luptelor sătmărene, s-a stins din viaţă. Am avut marea onoare să-l am prieten peste 30 de ani, un prieten de la care am învăţat multe. Orice am spune, contează mai puţin. România, este mult mai săracă acum.

DJST Satu Mare: S-a stins din viaţă, maestrul Tudor Barbul, antrenorul care cu foarte multă dăruire a format multe generaţii de luptători. A fost un om şi un profesionist minunat, care va rămâne mereu în amintirea noastră.

Ioana Bran, fost ministru MTS: Un mare OM a plecat mult prea repede dintre noi. Un om a cărui pasiune şi implicare în viaţa sportivă era nemărginită. Un om cu suflet mare!

***

Din cauza problemelor de sănătate pe care le-a avut, în ultimii doi ani nu am mai realizat emisiuni cu Tudor Barbul deoarece nu voia să fie văzut astfel. IN MEMORIAM, prezentăm ultima emisiune Panoramic Sportiv pe care am realizat-o în luna martie 2019.

Intraţi pe link-ul următor: