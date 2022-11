A murit Aaron Carter, fratele lui Nick Carter de la Backstreet Boys

Cântăreţul american de pop şi hip-hop Aaron Carter, fratele mai mic al lui Nick Carter, de la Backstreet Boy, a murit sâmbătă, la vârsta de 34 de ani. El devenise celebru cu albumul său „Aaron’s Party (Come Get It)”. Potrivit TMZ, Aaron Carter a fost găsit mort în cadă la reşedinţa sa din Lancaster, California.

Un purtător de cuvânt al poliţiei contactat de AFP a declarat că o persoană decedată a fost descoperită la domiciliul cântăreţului sâmbătă dimineaţa, dar a refuzat să confirme identitatea acestei persoane. Născut pe 7 decembrie 1987 în Tampa, Florida, Carter şi-a început cariera muzicală la vârsta de 7 ani. Avea 9 ani când a lansat primul său album, „Crush on You”, în 1997.

Lansat în septembrie 2000, „Aaron’s Party (Come Get It)” a fost vândut în trei milioane de exemplare în Statele Unite. Aaron Carter a făcut turnee cu The Backstreet Boys şi Britney Spears. În 2001, albumul său „Oh Aaron”, în care cânta în duet cu fratele său Mick, a câştigat un disc de platină. În urmă cu trei ani el dezvăluise că suferă de mai multe boli psihice şi că i-a fost prescris „Xanax, Seroquel, Gabapentină, Hydroxyzină, Trazadone şi Omezprazol”.

Nick Carter a izbucnit în lacrimi pe scenă, în timpul concertului cu Backstreet Boys

Nick Carter a izbucnit în lacrimi pe scena O2 din Londra, în timpul unui concert alături de colegii săi din Backstreet Boys, la mai puţin de 24 de ore de la moartea fratelui său Aaron Carter (34 de ani).

Nick, în vârstă de 42 de ani, a început să plângă în momentul în care interpreta piesa „Show Me The Meaning of Being Lonely”.

Colegii lui de trupă l-au îmbrăţişat imediat şi i-au fost alături. „În seara asta avem inimile grele pentru că ieri am pierdut unul dintre membrii familiei noastre”, le-a spus Kevin Richardson fanilor. „Vă mulţumim pentru toată dragostea şi sprijinul vostru.”

În vârstă de 42 de ani, Nick Carter a postat mai multe fotografii cu ei doi şi a scris că inima i-a fost frântă, în ciuda relaţiei lor complicate, adăugând că dragostea lui pentru Aaron nu a dispărut niciodată. „Mi-am păstrat speranţa că fratele meu ar dori într-o zi să meargă pe un drum sănătos şi în cele din urmă să găsească ajutorul de care avea nevoie cu disperare. Cu toate că este uşor să dai vina pe cineva sau pe ceva pentru această pierdere, dependenţa şi bolile mintale au reprezentat adevăratul răufăcător în acest caz”, a scris Nick Carter.