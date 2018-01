A început Cupa AJF la fotbal juniori

Miercuri s-au jucat primele două grupe

Miercuri după amiază s-a dat startul la ediţia 2018 a Cupei AJF Satu Mare la fotbal juniori, prima competiţie fotbalistică a anului. La acest turneu, rezervat juniorilor născuţi în 1999, sau mai tineri, s-au înscris un număr de 28 de echipe care activează în fotbalul judeţean.



În prima zi s-au disputat meciurile din grupele A şi B. Vă prezentăm mai jos rezultatele înregistrate.

Grupa A

• Someşul Oar – Atletic Craidorolţ 1-0

• Voinţa Doba – AS Livada 0-4

• Someşul – Voinţa Doba 0-1

• Atletic Craidorolţ – AS Livada 0-5

• Someşul – AS Livada 3-2

• Atletic – Voinţa Doba 0-5

Clasament: 1.Voinţa 9p, 2.Livada 6p, 3.Oar 6p, 4.Atletic 0p.

* În caz de egalitate de puncte primul criteriu de departajare este rezultatul direct.

Grupa B

• R. Dorolţ – Victoria Tiream 5-1

• F. Foieni – Ciumeşti 0-0

• Foieni – Dorolţ 2-3

• Tiream – Ciumeşti 1-5

• Dorolţ – Ciumeşti 3-1

• Tiream – Foieni 0-5

Clasament: 1.Dorolţ 9p, 2.Foieni 4p, 3. Ciumeşti 4p, 4.Tiream 0p.

Joi, de la ora 13.00 sunt programate meciurile din grupele C şi D.

Grupa C: Recolta Sanislău – Staruinta Berveni, Chesi Hodod – Turul Micula, Chesi – Recolta, Stăruinţa – Turul, Recolta – Turul, Stăruinţa – Chesi.

Grupa D: Unirea Păuleşti – Vulturii Santău, Ghenci – Fortuna Căpleni, AS Ghenci – Unirea, Vulturii – Fortuna, Unirea – Fortuna, Vulturii – Ghenci.