A fost stabilit programul concertului Filarmonicii în memoria lui Rudolf Fatyol

Miercuri, 28 august 2019, de la ora 19:00, orchestra Filarmonicii ”Dinu Lipatti” Satu Mare concertează la Carei, în memoria maestrului Rudolf Fátyol. Evenimentul va avea loc în aer liber, pe platoul din faţa Castelului Károlyi, şi îi va avea ca protagonişti pe dirijorul Franz Lamprecht şi celebrul violonist Alexandru Tomescu. În caz de vreme nefavorabilă, concertul va avea loc în Sala Cavalerilor. Intrarea este liberă.

În program: A. Dvořák – Poloneza în Mi bemol major, C. Porumbescu – Balada pentru vioară şi orchestră, E. Elgar – Pomp and Circumstance – Dans Nr.4 în Sol major, C. Gounod – Vals din opera ”Faust”, J. Massenet – Méditation din opera ”Thais”, L. Delibes – Csárdás din opera ”Coppélia”, C. Ziehrer – Fächer – Poloneza, B. Bartók – Dansuri populare româneşti, J. Strauss – ”Vocea primăverii” – Vals, L. Delibes – Mazurca din opera ”Coppelia”, E. Waldteufel – Estudiantina.

Orchestra va susţine şi un al doilea concert, a doua zi, 29 august, de la ora 19:00, la Satu Mare, în Piaţa 25 Octombrie.

Conf. univ. dr. Rudolf Fátyol s-a născut în 2 mai 1957 în Carei şi a absolvit Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, unde a fost discipolul maestrului Ştefan Ruha. De-a lungul carierei sale a obţinut cele mai înalte distincţii şi premii, fiind iubit şi apreciat atât în ţară, cât şi peste graniţe.

A fost un adevărat exemplu de perseverenţă şi profesionalism în artă şi cultură, unul dintre cei mai apreciaţi violonişti şi manageri de instituţie de cultură din România. Fostul manager al Filarmonicii ”Dinu Lipatti”, cetăţean de onoare al municipiilor Carei şi Satu Mare, a plecat la cele veşnice în data de 22 iulie 2019.