A fost înfiinţat Comitetul interministerial al cărbunelui

Comitetul interministerial al cărbunelui a fost înfiinţat şi vor fi demarate discuţiile cu Comisia Europeană inclusiv pe legea decarbonizării, pentru o nouă corelare necesară în actualul context de securitate, a anunţat ministrul Energiei, Virgil Popescu.

„La sfârşitul lunii iunie am adoptat Ordonanţa de Urgenţă privind decarbonizarea sectorului energetic, un jalon din PNRR ((Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă), având în vedere că eliminarea etapizată a centralelor electrice pe bază de lignit şi huilă constituie un element de reformă al Componentei C6. Energie, din cadrul Pilonului I. Tranziţia verde al Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Potrivit prevederilor din OUG prin decizia prim – ministrului nr. 435/23.08.2022 a fost înfiinţat Comitetul interministerial al cărbunelui. Comitetul interministerial al cărbunelui are ca obiectiv principal coordonarea implementării procesului de decarbonizare a sectorului energetic potrivit angajamentelor asumate prin PNRR, Reforma 1, Componenta 6. Aşa cum am transmis şi ieri (joi 25 august n.r) vom demara discuţiile cu CE inclusiv pe legea decarbonizării, pentru o nouă corelare necesară în actualul context de securitate”, a scris ministrul, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Decizia privind înfiinţarea Comitetului interministerial al cărbunelui a fost publicată în Monitorul Oficial din 23 august şi potrivit acesteia, coordonarea comitetului este asigurată de către ministrul Economiei în calitate de preşedinte, asistat de doi vicepreşedinţi, respectiv ministrul Finanţelor şi ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Ministerele sunt reprezentate în cadrul Comitetului la nivel de ministru sau înlocuitor desemnat la nivel de secretar de stat, iar instituţiile prefectului sunt reprezentate la nivel de prefect al judeţului sau înlocuitorii de drept ai acestora.

Comitetul interministerial al cărbunelui se va reuni trimestrial în şedinţe de lucru la solicitarea coordonatorului sau a oricărui membru. La şedinţe pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai altor entităţi şi specialişti în domeniu, din sfera guvernamentală sau neguvernamentală.