A fost inaugurată școala proaspăt renovată din Tiream

Chiar dacă vremea nu a fost tocmai excelentă pentru un eveniment în aer liber, totuși, relativ multă lume a participat la festivitatea de inaugurare și la sfințirea lucrărilor efectuate la clădirea școlii primare din Tiream.

În acestă școală a învățat să scrie, să citească și să socotească marea majoritate a cetățenilor comunei, iar clădirea se afla într-o stare avansată de degradare. Renovarea era inevitabilă, dar așa cum se întâmplă peste tot, bani nu erau. Despre cum s-a rezolvat totuși această problemă care părea a fi imposibil de soluționat a vorbit primarul Nicolae Tar în discursul său festiv.

„Ne-am adunat aici astăzi, ca să tăiem solemn panglica întinsă din faţa noastră, şi să predăm clădirea renovată adevăraţilor proprietari< elevilor claselor primare şi dascălii lor. Uitându-ne la această clădire renovată, mobiliere schimbate, la curăţenia încăperilor putem afirma cu mândrie< Am izbutit!

Am izbutit din propria noastră forţă, cea a comunităţii care acum la inaugurare ne face şi mai mândri de această realizare. Ne amintim cu toţi de starea şi de condiţiile precare de dinainte. Am bătut mai multe luni la uşile autorităţilor centrale şi judeţene, cerând sprijinirea cauzei noastre, dar în afară de promisiuni câteodată nici acelea – nu am avut parte. Atunci am hotărât să o facem din forţe şi finanţări proprii, întrucât sănătatea şi educaţia copiilor noştri în condiţii adecvate constituie o prioritate pentru conducerea comunei.

Ideile, planurile au fost urmate de fapte, şi la ora asta suntem aici. Vă rog să vă convingeţi personal de rezultat. După tăierea panglicii, vă invit pe toţi cei prezenţi, invitaţi, părinţi, dascăli, să vizitaţi incinta şcolii. Mulţumesc pentru munca depusă şi sprijinul celor care ne-au susţinut< firmei constructoare, consiliului local şi tuturor angajaţilor primăriei Tiream. Mulţumesc totodată celor prezenţi că avem ocazia să împărtăşim cu ei bucuria noastră” – a afirmat primarul.