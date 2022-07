A doua arteră pentru controlul camioanelor a fost operaţionalizată la Petea

Începând cu data de 10 iulie a.c., de la ora 23.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Petea (judeţul Satu Mare), pe sensul de ieşire din ţară sunt operaţionale două artere destinate controlului autocamioanelor, ne informează Poliţia de Frontieră.

Menţionăm că în Punctul de Trecere a Frontierei Petea, de la 1 ianuarie 2007, controlul de frontieră pe sensul de ieşire din România are loc pe teritoriul statului maghiar, în conformitate cu acordul bilateral dintre statul român şi statul maghiar privind efectuarea controlului comun, după principiul ONE STOP CONTROL. Conform configuraţiei punctului, pe sensul de ieşire din ţară sunt şase artere plus o a şaptea destinată controlului autocamioanelor.

În ultimii ani, valorile de trafic au crescut semnificativ în Punctul de Trecere a Frontierei Petea, atât la autovehicule, cât – mai ales – la autocamioane. La volumul foarte ridicat de automarfare prezente pe sensul de ieşire din România, de cele mai multe ori o arteră de control era insuficientă, ceea ce ducea la creşterea timpilor de aşteptare pentru formalităţile de frontieră la ieşirea din ţara noastră, respectiv intrarea în statul vecin – Ungaria.

Începând de duminică seara, controlul de frontieră se face tot pe teritoriul maghiar, conform acordurilor în vigoare, cu menţiunea că locaţia destinată controlului automarfarelor a fost reconfigurată ca şi infrastructură rutieră. Se efectuează în continuare în imediata proximitate a liniei de frontieră, aşa încât întreaga activitate din punct, pe sensul de ieşire din România să nu fie afectată. Sunt, aşadar, disponibile, două artere de control destinate camioanelor. Poliţia de Frontieră Satu Mare a luat toate măsurile logistice şi de personal pentru a asigura operativitatea controlului de frontieră, pentru ca timpii de aşteptare pentru ieşirea din ţara noastră să fie cât mai scăzuţi.

La finalul săptămânii trecute, Punctul de Trecere a Frontierei Petea a fost tranzitat de către aproape 28.000 de persoane, care călătoreau cu aproximativ 10.200 mijloace de transport. În ce priveşte numărul autocamioanelor care s-au prezentat la controlul de frontieră pentru ieşirea din România, în acelaşi interval de timp, acesta a fost de peste 640 de automarfare.