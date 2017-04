A decedat Both Gabi, legenda fotbalului sătmărean

O veste incredibil de tristă ne-a parvenit în a doua zi de Paşte. Legenda fotbalului sătmărean, Gavril Both a decedat. Considerat de mulţi, de foarte mulţi, cel mai talentat fotbalist din istoria Sătmarului, şi sigur cel mai iubit, Both Gabi a murit după o grea suferinţă, provocată de cea mai cruntă boală a acestui secol. La nici 70 de ani, Both Gabor, cum figurează în actele civile, a plecat dintre noi.

Născut în anul 1947, septembrie 6, Gabi Both a început să joace fotbal din copilărie la echipele din acea vreme din Satu Mare, Locomotiva, Progresul, Metalul, ASMD Satu Mare şi apoi, prin revenirea la vechiul nume, la Olimpia. Evoluţiile lui bune, foarte bune, au atras atenţia marilor echipe de la acea vreme. Aşa că, după un transfer ratat la Steaua şi Rapid, a ajuns în 1968 în curtea lui Dinamo. Între timp a fost selecţionat în echipele de tineret şi olimpice ale României fiind la un pas de echipa naţională. Dar, plecat între timp de la Dinamo, n-a mai ajuns la naţionala mare pentru că aici legea era făcută de grupul de dinamovişti, Dinu, Nunweler, Lucescu. Oricum, viaţa din Capitală nu prea i-a plăcut şi în 1971 a ajuns la UTA Arad, echipă cu care avea să cunoască satisfacţii deosebite ajungând să joace până în sferturile Cupei UEFA.

După două ediţii de campionat petrecute la UTA se întoarce la Satu Mare şi promovează în 1974 cu Olimpia în Divizia A. Joacă timp de două ediţii în Dvizia A, până în 1976 când gruparea sătmăreană retrogradează în Divizia B. Dar revine rapid cu echipa sătmăreană în primul eşalon fotbalsitic al ţării în care va evolua până în 1979. An în care a jucat şi finala Cupei României împotriva Craiovei. În 1981 se retrage din activitatea de jucător şi se didică antrenoratului. Va activa la început la Oaşul Negreşti, apoi la diverse echipe din Satu Mare, inclusiv la Olimpia.

După sezonul 1997/98, Gabi Both, cu Mircea Bolba alături, cunoaşte satisfacţia supremă ca antrenor. Promovează cu Olimpia Satu Mare în Divizia A a României. Din păcate formaţia sătmăreană nu stă decât un sezon în Liga I. Dar, pe parcursul campionatului Both Gabi a fost schimbat. A fost readus însă la cârma echipei pe final de sezon când nu mai era nimic de făcut. Dar va mai antrena Olimpia, inclusiv echipele de juniori ale clubului. A mai fost antrenor şi la Someşul Satu Mare de mai multe ori, având un rol important la formarea unor jucători importanţi din fotbalul sătmărean.

Din anul 2008 renunţă să mai antreneze dar, ca o recunoaştere a serviciilor aduse fotbalului sătmărean este numit administrator al stadionului Olimpia funcţie deţinută până la îmbolnăvirea lui în toamna anului trecut. Tot în toamna anului trecut a fost numit preşedinte de onoare al clubului sătmărean, iar din păcate boala l-a împiedicat în ultima jumătate de an să fie prezent la meciurile Olimpiei.

Ca unul care a petrecut în copilărie momentele de glorie ale Olimpiei îmi amintesc un episod care dovedeşte clar că Both Gabi a fost un fotbalist foarte iubit de sătmăreni. Era prin 1974 sau ’75 când, după un meci de la Baia Mare, Gigi Staicu, antrenorul de atunci al Olimpiei, a vrut să-l excludă din lot. Dar, la revenirea de la Baia Mare, cei 5000 de sătmăreni care au fost la meci, s-au adunat în faţa Consiliului Judeţean, sediul PCR de atunci, şi au început să scandeze minute în şir “Gabi Both”. Era ceva nemaivăzut în acea vreme, iar partidul a intervenit rapid şi Both a rămas până la capăt la Olimpia. O echipă căreia i-a dăruit tot ce a avut mai bun şi pe care o va purta cu el şi dincolo de mormânt.

Rămas bun Both Gabi!

Dumnezeu să-i dea odihna veşnică !