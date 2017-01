A apărut un nou număr al publicaţiei Pro Memoria 1940 – 1945

Recent a ieşit de sub tipar numărul 4 (52) din acest an al publicaţiei Pro Memoria 1940 – 1945. Revista este a românilor persecutaţi, refugiaţi, expulzaţi sau deportaţi din motive etnice. Acest ultim număr din an, cu un cuprins deosebit de bogat, ne-a parvenit la redacţie prin grija prof. Ioan Corneanu, un colaborator al revistei.

Vă propunem câteva titluri: Comunicat în legătură cu boicotarea de către Ungaria a Zilei Naţionale a României;

1 Decembrie s-a întâmplat prin voia Domnului, dar nu ne-a picat din cer; O pagină de istorie românească – Îndemn pentru generaţiile viitoare; În Panteonul Veşniciei; Simpozionul – Ardealul, pământ românesc, ediţia a VIII-a, Timişoara, 7 noiembrie 2016; Unirea Transilvaniei cu România – Moment crucial în istoria poporului roman; Consemnări pe marginea consecinţelor Dictatului de la Viena;

Amintirile unui refugiat; Dr. Gheorghe Traian Dascăl – un promotor al culturii române; O veste excepţională trecută sub tăcere de conducerea României; Portret în mişcare.

În acest număr semnează materiale şi sătmărenii Vasile Moiş – Casa Regală a României de la glorie la agonie; Ioan Corneanu şi Lacrima Istrăuan – Cronica lui Simion Bărnuţiu ş.a.