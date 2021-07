8 şoferi sătmăreni cu vârste între 22 şi 52 de ani au rămas miercuri fără permis din cauza vitezei

Poliţiştii sătmăreni au desfăşurat în 7 iulie activităţi de menţinere a unui climat de siguranţă rutieră, fiind prezenţi pe principalele artere rutiere din judeţ.

Cu această ocazie s-au aplicat aproximativ 280 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de aproximativ 96.000 de lei. De asemenea, poliţiştii au aplicat măsura complementară de suspendare a dreptului de a conduce, în cazul a 21 de conducători auto şi au ridicat 5 certificate de înmatriculare.

Exemple:

• 8 conducători auto cu vârste cuprinse între 22 şi 52 de ani, au fost filmaţi şi înregistraţi cu aparatul radar circulând cu viteze cuprinse între 101 km/h şi 128 km/h, astfel că în cazul acestora poliţiştii au dispus măsura complementară de suspendare a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile.

• 8 şoferi nu au acordat prioritate de trecere pietonilor angajaţi în traversarea drumului public pe trecerea de pietoni marcată şi semnalizată corespunzător astfel că şi în cazul acestora poliţiştii au dispus măsura complementară de suspendare a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 30 de zile.

• 2 persoane de 30, respectiv 54 de ani, au fost depistate de poliţiştii rutieri la volanul unor autoturisme având valori de 0,18 mg/l, respectiv 0,15 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile.

Oşancă de 65 de ani amendată pentru că vindea ţigări de Ucraina

Poliţiştii din cadrul Poliţiei oraş Negreşti-Oaş au depistat pe raza de competenţă o femeie, de 65 de ani, care oferea spre vânzare de la domiciliul său ţigări de provenienţă ucraineană.

Astfel, poliţiştii negreşteni au ridicat în vederea confiscării de la domiciliul acesteia 2.140 de fire de ţigări de provenienţă ucraineană.

În cauză cercetările continuă în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul comiterii infracţiunii asimilatei contrabandei.

Alcoolemie de 0,68 mg/l depistată la Batarci

Miercuri, 7 iulie, în jurul orei 18:30, patrula de ordine publică din cadrul Secţiei Poliţie Rurală Gherţa Mică a depistat pe raza localităţii Batarci un bărbat, de 49 de ani, din Homorodu de Jos, care se afla la volanul unui autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o concentraţie alcoolică de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital în vederea recoltării de probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În cauză cercetările continuă în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul comiterii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană sub influenţa băuturilor alcoolice.