60.000 de firme de subzistenţă nu au primit niciun ajutor în programul IMM Invest

Peste 60.000 de microîntreprinderi „de subzistenţă” nu au primit niciun ajutor în această perioadă, deoarece băncile care participă la programul IMM Invest sunt cele care fac regulile de triere a companiilor, după ce Guvernul nu a impus băncilor să accepte la finanţare aceste IMM-uri, a declarat marţi, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), Florin Jianu.

~n opinia lui, programul IMM Invest este unul benefic, dar insuficient, deoarece, la fel ca şi măsura acoperirii şomajului tehnic de Guvern, nu sprijină firmele „de subzistenţă” – acele zeci de mii de IMM-uri cu un singur acţionar şi fără alţi angajaţi. IMM Invest nu ajunge în HoReCa, pentru că evaluarea băncilor, şi înainte de criză, a fost aceea de a exclude acest domeniu al hotelăriei, restaurantelor, cafenelelor.

Preşedintele CNIPMMR a criticat faptul că Guvernul nu a impus băncilor criterii ferme de acceptare a microîntreprinderilor în programul IMM Invest, care să forţeze sistemul bancar să accepte la finanţare şi microîntreprinderile considerate nebancabileJianu a explicat că Guvernul putea folosi modelul german de sprijinire a IMM-urilor, prin care băncile au acordat rapid fonduri microîntreprinderilor, după care Guvernul a acoperit împrumutul acordat de bancă: „Cred că e nevoie de mult mai multe instrumente, după cum am văzut în Germania sau în alte state. Prim-ministrul menţionează că noi nu suntem Germania sau alte state, noi nu avem bani. Şi i-am spus că sunt bani europeni, am identificat un miliard de euro din fonduri europene. Germania cum a făcut, şi cum ar trebui să facem şi noi? Te duci (Guvernul) la bănci şi le spui: ‘băi fraţilor, trebuie să vină banii ăştia din fonduri europene> daţi voi întâi nişte granturi – 10.000, 15.000 de euro’. Aşa a făcut Germania, mi-a spus un întreprinzător care are firmă în Germania, că a făcut o cerere on-line, a primit 15.000 de euro în cont şi de acolo el şi-a văzut de treabă, a trecut mai repede peste această perioadă, urmând ca statul să regleze cu banca respectivă, să-i dea din fondurile europene, pe bază de ramburs”.