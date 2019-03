59 de goluri s-au marcat în meciurile din weekend din Liga a 4-a

Scorul etapei l-a oferit Turul Micula, 10-0 cu Egri Sasok Agriş

Sâmbătă şi duminică s-a jucat în toate seriile din Liga a 4-a de fotbal. A fost şi weekend-ul în care a luat startul sezonul de primăvară din campionatele zonelor Tur-Talna şi Someş. Doar că în Seria B s-au amânat trei jocuri.

Seria A a dat scorul sfârşitului de săptămână după ce Turul Micula a învins cu 10-0 echipa Egri Sasok Agriş. Liderul din Oraşu Nou şi-a respectat statul de favorită şi a învins cu 6-0 echipa din Livada. În derby-ul rundei, Energia Negreşti a bătut cu 2-1 pe Speranţa Halmeu. Aşadar primele trei clasate au obţinut toate punctele în etapa a 12-a.

Liga 4, Seria A (etapa 12)

• Micula – Agriş 10-0

• Medieşu Aurit – Lazuri 1-1

• Odoreu – Dumbrava 1-4

• Botiz – Apa 0-4

• Halmeu – Negreşti 1-2

• Oraşu Nou – Livada 6-0



Etapa 13: Apa – Oraşu Nou, Negreşti – Odoreu, Agriş – Medieşu Aurit, Livada – Halmeu, Lazuri – Botiz, Dumbrava – Micula.

În Seria B s-au jucat doar două meciuri, iar CSM Satu Mare n-a întâmpinat probleme cu ultima clasată, Viitorul Vetiş. Elevii lui Zoltan Ritli au învins cu 5-0, golurile fiind marcate de Faur (min. 3), Ţoca (min. 31), Cădar (min. 61), Şimon (min. 65) şi Chitaş (min. 75).

CSM Satu Mare: Curileac – Ţoca (Chifor), Vădan, Doroş, Ionescu, R. Nilvan (Jakab), Schwarzkopf, Simon, Chitaş (Nagy Mate), Cădar (Zima), Faur (Tincău). Antrenor: Zoltan Ritli.

De precizat că echipa din Craidorolţ s-a retras din campionat şi că va pierde toate meciurile din retur la masa verde.

Liga 4, Seria B (etapa 12)

• Ardud – Dorolţ 0-4

• Vetiş – CSM Satu Mare 0-5

• Doba – Păuleşti (amânat)

• Babţa – Decebal (amânat)

• Moftinu Mic – Oar (amânat)

• Craidorolţ – Beltiug 0-3 (f.j.)



Etapa 13: Beltiug – Moftinu Mic, Decebal – Doba, Dorolţ – Vetiş, Oar – Babţa, Păuleşti – Ardud, CSM Satu Mare – Craidorolţ (nu se joacă).

Derby-ul etapei cu numărul 16 din Seria C s-a jucat între Victoria Carei şi Schamagosch Ciumeşti. Echipa din urmă a ratat şansa de a urca pe primul loc după ce a fost învinsă. Victoria Carei pune presiune aşadar pe poziţiile fruntaşe după ce a câştigat sâmbătă cu 2-1. Victoria a deschis rapid scorul prin Ghiarfaş (min. 5), pentru ca Mărneanu să dubleze avantajul în minutul 87. Echipa din Ciumeşti a înscris în prelungiri prin P. Czier. AS Căpleni a stat în această rundă, dar îşi păstrează poziţia de lider.

Carei: Mitracica – Csenteri, Griszhaber, Mihale, Orosz, Tilinger (cpt.), Lazea, Vereş, Bakai, Ghiarfaş, Mihai Istvan. Au mai intrat Zbona, Mărneanu, Silaghi, Babiciu, Ardelean. Antrenor: Marius Botan.

Ciumeşti: Ernyi – Czier, Szanyk, Paşca, Holeiter, Heinrich, Sneibli, P. Czier (cpt.), C. Czier, Gereben, Paskuly. Au mai intrat: Heim, Hartman, Tiar. Antrenor: Suler.

Liga 4, Seria C (etapa 16)

• Carei – Ciumeşti 2-1

• Ghenci – Cămin 1-0

• Tiream – Sanislău 2-3

• F. Căpleni – Foieni 3-0

• Pişcolt – Andrid 2-2

• Berveni – Lucăceni 2-2

• AS Căpleni a stat



Etapa 17: Lucăceni – Carei, Sanislău – Berveni, AS Căpleni – Ghenci, Ciumeşti – F. Căpleni, Tiream – Cămin, Foieni – Pişcolt

Într-un joc din faza judeţeană a Cupei României, Olimpia MCMXXI a învins Voinţa Doba 3-0, golurile fiind marcate de Puţi (2) şi Sician.