52.000 de copii şi elevi au început anul şcolar în judeţul Satu Mare

An de an, la început de septembrie, liceele, şcolile gimnaziale şi primare, alături de şcolile postliceale şi de învăţământ profesional din judeţul Satu Mare îmbracă haina de sărbătoare ca semn de deschidere festivă a unui nou an şcolar.



La fel s-au petrecut lucrurile şi luni, 5 septembrie

Dar să începem cu datele Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare, potrivit cărora, în judeţul nostru, populaţia şcolară se cifrează la 51.995 elevi şi copii din ciclurile preşcolar şi antepreşcolar. Dintre aceştia, 66 sunt copii antepreşcolari, 9.997 preşcolari, 15.616 elevi din ciclul primar, 13.236 elevi din ciclul gimnazial, 8.827 elevi din ciclul liceal, 2.416 elevi din învăţământul profesional şi 1.866 elevi din învăţământul postliceal. După mediile de provenienţă, 19.057 elevi sunt de la sate, iar 32.938 sunt din oraşe. Ponderea cea mai mare o deţine municipiul Satu Mare, cu 22.128 de elevi şi copii preşcolari.

Practic, festivităţi au avut loc în toate ;colile din judeţ. La majoritatea au participat ;i oficialităţi locale, reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie, ai Inspectoratului Şcolar, clerici şi politicieni.

Prefectul Radu Roca a participat la festivitatea de deschidere a noului an şcolar la Şcoala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare, subprefectul Altfatter Tamás a fost alături de elevii şi dascălii de la Şcoala Gimnazială Lazuri şi la Liceul Teologic ”Romano Catolic ” Ham Janos iar subprefectul Romeo Pop a participat la festivităţile de la Colegiul Naţional ”Doamna Stanca” Satu Mare, Liceul Teologic ”Nicolae Steinhardt” şi Colegiul Economic ”Gheorghe Dragoş” Satu Mare. Deputatul PNL Adrian Cozma a participat la festivităţile de la Şcoala Gimnazială din Păuleşti, Liceul Ortodox şi de la Colegiul Economic ”Gheorghe Dragoş”.