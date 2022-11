5 victorii obţinute de luptătorii de la Friends Gym Satu Mare la Cupa Maramureşului



Mai mulţi sportivi de la Friends Gym Satu Mare au participat zilele trecute la Cupa Maramureşului la kickbox, o gală dedicată amatorilor. În judeţul vecin s-au organizat meciuri interesante, multe dintre ele aparţinându-le sătmărenilor antrenaţi de Anghel Cardoş.

“Am participat cu 7 copii în care am încredere şi care îmi arată la fiecare antrenament că vor ceva de la acest sport. La fel s-a văzut şi sâmbătă în ring. Din 7 meciuri am câştigat 5, a fost un egal şi o înfrângere. Cuceu Ayan a făcut meci egal, Hotca Darius a pierdut după un meci frumos şi echilibrat, iar Baraszu Milan, Som Armin, Bota Lucas, Kiss Adrian şi Touth Grigore sunt cei 5 care au câştigat în faţa unor adversari din Râmnicu Vâlcea, Timişoara, Baia Mare, Bistriţa şi Blaj. Per ansamblu sunt mulţumit de evoluţia lor şi se vede că de la meci la meci capătă încredere în ei şi învaţă cum să-şi stăpânească emoţiile!”, ne-a declarat Anghel Cardoş.

A fost ultima gală din acest an pentru sportivii enumeraţi mai sus. Totodată, Anghel Cardoş va lupta pe 11 decembrie la Bistriţa împotriva unui spaniol. S-ar putea să mai lupte şi un alt sătmărean acolo, dar meciul nu s-a concretizat deocamdată.