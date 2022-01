5 secrete la jocurile de noroc care te vor ajuta în 2022

Am de gând să vă dau răspunsul secret la bogăţiile jocurilor de noroc. Totuşi, trebuie să vă avertizez înainte să vi le dau, pentru că nu vă vor plăcea. Am citit o mulţime de informaţii de succes şi de îmbunătăţire, inclusiv cărţi şi articole. Am citit totul, de la cele mai grave scheme rapide pentru a deveni bogat, la cele mai populare cărţi din toate timpurile pe această temă. Am citit, de asemenea, o cantitate mare de conţinut despre jocurile de noroc.

Se pare ca toata lumea este în căutarea unui secret sau hack pentru a lua o scurtătură către succes, bogăţii, sau profiturile uriaşe potenţiale la jocurile de noroc şi cazinouri ca Mr Bit Casino România.

Ceea ce am învăţat, şi ceea ce mulţi alţii au învăţat, este că puteţi avea succes în orice domeniu din viaţa voastră, inclusiv în a face bani din jocuri de noroc, dacă sunteţi dispus să lucraţi mult pentru a obţine ceea ce vreţi. Marele secret al bogăţiilor jocurilor de noroc: Munca grea. V-am spus că nu o să vă placă.

Numărarea cărţilor la Blackjack

Acesta este un mare secret pe care cazinourile au încercat să-l păstreze ascuns de ani de zile. Cazinourile sunt atât de speriate de acest secret încât au încercat să-i facă pe jucători să creadă că este ilegal să-l folosească. Adevărul este că acest secret nu este ilegal. Marele secret este că, din cauza modului în care funcţionează blackjack, puteţi obţine un avantaj dacă ţineţi evidenţa cărţilor care au fost jucate. Acest lucru este dificil, dar nu este aşa de greu cum pare.

Nu trebuie să vă amintiţi fiecare carte care se joacă. Tot ce faci este să urmezi raportul dintre cărţi, mare vs. Mic, pentru a vedea dacă cărţile care sunt lăsate să fie împărţite sunt bogate în cărţi mari sau mici. Numărarea cărţilor este un proces complicat, dar s-a dovedit că bate cazinourile. Trebuie să începeţi să învăţaţi de ce funcţionează şi cum să o faceţi.

Fă bani de pe strategia ta la Poker

Un loc unde poţi găsi mai mulţi jucători care fac profit decât oriunde altundeva este camera de poker. În timp ce majoritatea jucătorilor de poker pierd bani, există un procent mic dintre ei care fac bani săptămână după săptămână.

Aceşti jucători de poker câştigători au învăţat suficientă strategie pentru a obţine rezultate mai bune decât ceilalţi jucători care concurează împotriva lor. Informaţia este putere la masa de poker, la fel ca şi în viaţă. Norocul te ajută şi el, dar pe termen lung tu decizi cum joci jocul. Secretul este ca aceste strategii nu sunt nici foarte grele de învăţat, doar ca sunt o mulţime pe care ar fi util să le ştii.

O modalitate de a începe să profiţi de acest secret este de a afla despre strategii pe rând. Stăpâniţi mai întâi o strategie, doar atunci ar trebui să începeţi să învăţaţi despre următoarea. Pe măsură ce stăpâneşti din ce în ce mai multe tehnici, vei descoperi că începi să câştigi mai des decât înainte.

Fă o mulţime de de pariuri mici

Cei care au succes la jocurile de noroc niciodată nu investesc mai mulţi bani decât e necesar pentru un pariu. Este bine să stabileşti cât este minimul pe care poţi să-l pui pe un pariu, raportat la bugetul tău, pentru a avea un câştig mulţumitor, iar apoi să faci mai multe astfel de pariuri. Ideea de bază este că nu trebuie să-ţi ţii toate ouale în acelaşi coş, pentru a reduce riscul.

Aparatele din cazinou sunt aşezate cu cap

În fiecare cazinou, toate sloturile sunt plasate cu profituri în minte. Nu există aproape nici o unitate care va plasa un sortiment aleatoriu de sloturi în cazinou. Managerii şi proprietarii de cazinouri trec prin planurile lor de cazinou şi se concentrează pe zonele cu cel mai mare trafic. Zonele cu trafic intens sunt locuri ideale pentru sloturi premium, care sunt adesea cele din apropierea intrării sau a locurilor care se conectează la alte părţi ale cazinoului.

Când spun sloturi premium, mă refer la acele jocuri care obţine cele mai multe pariuri. Sloturile pe care le vedeţi mai departe în spate sunt cele pe care majoritatea oamenilor le ignoră sau primesc mai puţine pariuri decât media cazinoului.

Băutura gratis are un scop ascuns

Începeţi să vedeţi o temă? Tot ceea ce cazinoul vrea să crezi că este un beneficiu este de fapt un mod în care aceştia pot face mai mulţi bani. Acest lucru include momentul când vă este oferită băutură gratuit.

Adevărul este că jucătorii tind să joace mai mult atunci când beau şi iau decizii mai rele decât atunci când nu o fac. Dacă bei, este mai puţin probabil să te opreşti atunci când ar trebui să o faci, şi este mai probabil să-ţi urmezi pierderile şi să pierzi mai mulţi bani.

Iată un exemplu:

Te joci blackjack şi au pierdut 500 de lei.

Ai decis înainte de a începe că, odată ce ai pierdut 500 de lei ai de gând să renunţi.

Cu toate acestea, cazinoul ţi-a oferit cinci băuturi gratuite în timp ce jucai şi acum te simţi destul de bine.

În loc de a te opri, vei scoate alţi 200 de lei să continui jocul.

În cele din urmă vei pierde în plus 200 de lei înainte de a merge acasă.

Cazinoul a comercializat câteva băuturi gratuite pentru un profit suplimentar de 200 de lei.

Concluzia

Cazinourile au secrete murdare, la fel ca multe afaceri. Ei tind doar să facă o treabă mai bună în a convinge jucătorii nebănuitori că secretele lor murdare sunt de fapt bune pentru jucători. Este imposibil să câştigi atunci când joci fără noroc sau fără câteva strategii în mânecă pentru jocurile bazate pe îndemânare. Acum, ştii aceleaşi secrete pe care majoritatea jucătorilor câştigătoari le ştiu. Doar pentru că ştii secretele aceasta nu înseamnă că drumul tău va fi uşor. De fapt, ar putea fi chiar mai greu decât crezi. Dar, dacă aţi depus munca de a stăpâni aceste secrete, vă puteţi alătura în curând celor câştigători.