48 de cupluri au fost premiate pentru 50 şi 60 de ani de căsnicie

Vineri, 19 ianuarie, de la ora 12.00, 48 de cupluri cu vârste cuprinse între 80 şi 90 de ani au fost premiate pentru căsniciile longevive. Evenimentul s-a desfăşurat în sala de căsătorii a Primăriei municipiului Satu Mare, iar fericitele culuri au fost premiate de viceprimarul Doina Feher.

La eveniment au participat 43 de cupluri care au aniversat 50 de ani de căsătorie şi cinci cupluri care au împlinit 60 de ani din ziua în care şi-au jurat credinţă veşnică.

Având în vedere cât de mare este rata divorţurilor în România, sărbătoriţii ne-au dezvăluit câteva dintre secretele unei relaţii de durată: „În 19 octombrie am împlinit 50 de ani de căsnicie. Secretul unei căsnicii atât de îndelungate este răbdarea, iubirea şi înţelegerea. Cei care urmează să păşească spre altar ar trebui să se gândească bine înainte de a face acest lucru. În timpul căsătoriei e bine să lase toate la o parte şi să ierte”, ne recomandă unul dintre participanţi. Un alt sărbătorit spune: „Îi sfătuiesc pe cei tineri care au probleme să aibă răbdare, nu că astăzi se supără unul pe celălalt şi deja se şi despart, să nu se gândească numai la divorţ.” O doamnă a ţinut să menţioneze că există şi unele probleme în viaţa de cuplu care nu pot fi depăşite: „Nu ştiu dacă eu sunt în măsură sa dau sfaturi, fiecare ştie cât poate duce.”

Doina Feher şi-a exprimat opinia în legătură cu secretul unei căsnicii reuşite şi de durată: „Din punctul meu de vedere secretul longevităţii este o comunicare foarte eficientă între cei care şi-au jurat un legământ pe viaţă şi respect reciproc. Pentru noi este o onoare să îi avem alături de noi pe sărbătoriţi şi sper ca astăzi să îşi reînoiască jurămintele şi să îi avem printre noi mulţi ani de acum încolo.”

Cuplurile au fost răsplătite cu un cec cu suma simbolică de 500 de lei şi cu o diplomă din partea Primăriei. La finalul ceremoniei fiecare dintre octogenari şi nonagenari au făcut fotografii pentru a imortaliza aceste momente unice. Emoţionaţi, sărbătoriţii au primit felicitările şi cadourile administraţiei locale, în aplauzele celorlalţi participanţi la eveniment.

Această tradiţie a început în anul 2005 şi, de la data respectivă are loc an de an în municipiul Satu Mare.