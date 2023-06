40 de staţii antigrindină vor proteja culturile din judeţul Satu Mare

Recent, Consiliul Judeţean Satu Mare a convocat o conferinţă de presă. Scopul acestei întâlniri a fost de a comunica populaţiei, prin intermediul presei că, Consiliul Judeţean Satu Mare a testat cu succes prototipul staţiei antigrindină, realizată în cadrul proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county“. Prin acest proiect European vor fi realizate 40 de astfel de staţii care vor forma o reţea de combatere a grindinei în judeţul Satu Mare.

După cum a subliniat Pataki Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, staţiile sunt concepute să funcţioneze în mod automat, cu activare centralizată, utilizând tehnologia generatoarelor terestre.

Aceste staţii nu lansează rachete, nu emit zgomot, nu deranjează olfactiv şi sunt prietenoase cu mediul înconjurător, faţă de alte tehnologii existente.

Sunt, de asemenea, autonome din punct de vedere energetic, eficiente în ceea ce priveşte costurile şi adecvate acţionării în zonele de graniţă. Aceste tipuri de staţii funcţionează cu succes de zeci de ani în Franţa ;i Ungaria iar în România este unicat.

Generatoarele terestre vor intra în acţiune în urma unei avertizări primite de la Administraţia Naţională de Meteorologie din România. Acestea vor emana particule de iodură de argint, care vor urma traiectoriile naturale ale dinamicii atmosferice şi vor fi absorbite de norii de grindină. În interiorul norilor, aceste particule constituie nuclee de condensare prin care se reduc dimensiunile nucleelor mari de grindină.

Cele 40 de staţii vor asigura protecţia antigrindină pentru întreaga suprafaţă a judeţului Satu Mare. Staţiile vor fi livrate, amplasate şi puse în funcţiune în cursul acestui an.

Proiectul este finanţat prin Programul INTERREG V-A România-Ungaria, în parteneriat cu Serviciul Naţional de Meteorologie din Ungaria (Országos Meteorológiai Szolgálat). Consiliul Judeţean Satu Mare beneficiază de un buget în valoare de 866.722 de euro, din care 736.713,70 de euro finanţare din partea Uniunii Europene, 112.665,20 de euro cofinanţare asigurată de Guvernul României şi 17.343,10 euro contribuţia proprie a UAT Judeţul Satu Mare.

Preşedintele Pataki a subliniat faptul că, fiecare staţie, din cele 40, care vor fi montate în 32 de UAT-uri, o să asigure protecţie împotriva căderilor de grindină pe o rază de 10 kilometri. După prezentările teoretice, fiind clarificate unele aspect de ordin tehnic referitoare la aceste staţii, gazetarii au fost invitaţi pe platoul din faţa Consiliului Judeţean Satu Mare, pentru a vedea fizic prototipul staţiei, fiind descrisă în principial echipamentul, modul de funcţionare a acestor staţii. Ba mai mult, a fost menţionat faptul că, după acest prototip o să fie executată seria zero, cu patru asemenea staţii, care vor fi testate, iar apoi se vor executa celelalte 35 de staţii.

În şedinţa de Guvern din 12 aprilie 2023 au fost aprobate obiectivele celei de-a XXIII-a etape anuale de implementare a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, precum şi fondurile necesare pentru realizarea lor. Fondurile alocate pentru realizarea acestei etape sunt în valoare de 27 de milioane lei credite bugetare şi 86,65 milioane lei credite de angajament.

Iată lista unităţilor administrativ teritoriale din judeţ unde vor fi amplasate aceste staţii: Municipiul Satu Mare, Comuna Andrid, Comuna Apa, Oraşul Ardud, Comuna Batarci, Comuna Beltiug, Comuna Berveni, Comuna Bârsău, Comuna Căuaş, Comuna Ciumeşti, Comuna Cehal, Comuna Certeze, Comuna Craidorolţ, Comuna Culciu, Comuna Doba, Comuna Dorolţ, Comuna Gherţa Mică, Comuna Halmeu, Comuna Hodod, Comuna Homoroade, Comuna Lazuri, Oraşul Livada, Comuna Micula, Comuna Moftin, Comuna Oraşu Nou, Comuna Păuleşti, Comuna Pir, Comuna Pişcolt, Comuna Pomi, Comuna Săcăşeni, Comuna Săuca, Comuna Supur.