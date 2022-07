36 de şoferi au rămas fără permis de conducere în week-end

Vineri şi sâmbătă, poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare au acţionat pe principalele artere din judeţ pentru prevenirea accidentelor rutiere, prin depistarea conducătorilor auto care încalcă regimul legal de viteză sau conduc autoturisme sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive.

Pentru abaterile constatate, au fost aplicate 320 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de peste 110.000 de lei. Totodată, au fost reţinute 36 de permise de conducere şi au fost retrase 2 certificate de înmatriculare.

Exemple:

26 de conducători auto, cu vârste cuprinse între 20 şi 45 de ani, au circulat cu viteze cuprinse între 102-169 km/h, pe sectoare de drum cu viteza maximă admisă de 50, 90, respectiv 100 km/h.

Patru conducători auto, cu vârste cuprinse între 41 şi 52 de ani, au fost depistaţi, în trafic, în timp ce efectuau manevra de depăşire, pe tronsoane de drum unde depăşirea este interzisă.

Şase conducători auto, cu vârste cuprinse între 40 şi 55 de ani, nu au acordat prioritate de trecere pietonilor aflaţi pe trecerea de pietoni marcată şi semnalizată corespunzător.

Cercetat penal pentru conducere sub influenţa alcoolului

Duminică, 17 iulie, în jurul orei 03.35, poliţiştii rutieri au identificat, în trafic, în municipiul Satu Mare, la volanul unui autoturism, un tânăr de 23 de ani din Turţ, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice. Fiind testat cu aparatul alcooltest, a rezultat o concentraţie alcoolică de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost condus la spital, unde i s-au prelevat probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Prinşi fără permis la volan

Sâmbătă, 16 iulie, poliţiştii rutieri au identificat, în trafic, pe DN1C, între localităţile Iojib şi Apa, un bărbat de 44 de ani din Satu Mare, care se afla la volanul unui autoturism. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat faptul că bărbatul are dreptul de a conduce suspendat.

La aceeaşi dată, poliţiştii rutieri, au identificat, pe raza municipiului Satu Mare, un tânăr, de 22 de ani, din Satu Mare, care se afla la volanul unui autoturism, cu toate că avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat. În ambele cauze s-au întocmit dosare penale pentru săvârşirea de către conducătorii auto a infracţiunii de conducerea unui vehicul având permisul de conducere suspendat.