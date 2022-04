36 de elevi din România, Spania, Turcia, Grecia şi Lituania, în vizită la Certeze

Invitaţii au aflat detalii care ţin de obiceiuri şi tradiţii din Ţara Oaşului

Elevii de la Liceul Teoretic German Johann Ettinger din municipiul Satu Mare au fost miercuri, 30 martie, într-o vizită cu totul inedită la gospodăria ţărănească din localitatea Certeze. Aceştia i-au dus cu ei şi pe colegii sosiţi din diferite localităţi din România, dar şi din alte patru ţări, precum Turcia, Slovacia, Grecia, Lituania.

Concret, este vorba despre 36 de copii, care au fost însoţiţi de profesorii lor în periplul prin Ţara Oaşului. La sosirea în localitatea Certeze, oaspeţii au avut parte de o primire cu totul şi cu totul aparte.

Au fost întâmpinaţi cu pâine şi pălincă, prilej cu care toţi invitaţii au făcut cunoştinţă cu licoarea emblematică a acestei zone etnografice.

Desigur că nu se putea ca oaspeţii să nu fie primiţi de către doi tineri oşeni veritabili, copiii Anei Botoş, îmbrăcaţi în frumosul port popular oşenesc, care a făcut senzaţie în rândul musafirilor. Ba mai mult, aceştia, fiind fascinaţi de frumuseţea şi simplitatea ţinutei oşeneşti autentice, pe care au putut-o admira în incinta casei-muzeu de la Certeze, au cerut chiar să îmbrace vechile straie oşeneşti şi să se fotografieze cu ele, spre aducere aminte a trecerii pe aceste meleaguri.

Oaspeţii au apreciat fiecare clipă petrecută în interiorul casei oşeneşti, dar şi în curtea acesteia, unde muzeografi de la Muzeul Judeţean Satu Mare au pregătit un atelier de creaţie, în cadrul căruia toţi cei prezenţi au învăţat cum să creeze podoabe din mărgele, după tehnici specifice meşteriţelor din Ţara Oaşului.

“Astăzi, în cadrul atelierului, am avut nevoie de 60-70 de minute pentru a realiza acele brăţări, care au fost făcute pe două fire, din mărgele de nisip, specifice Ţării Oaşului, iar în realizarea brăţării am folosit mărgelele de diferite culori, iar copiii au avut posibilitatea de a-şi alege nuanţele, de a-şi alege modelul şi bineînţeles, au realizat cu mare bucurie obiectele şi au respectat toţi paşii care stau la baza acesteia. Într-un final, pot spune că am reuşit, cu cele cinci ţări, să facem nişte brăţări din Ţara Oaşului”, a precizat educatorul muzeal Alexandra Sima.

Programul zilei de miercuri a fost unul diversificat.

Încă de la începutul vizitei, conservatorul Muzeului Judeţean Satu Mare, Diana Kincses le-a prezentat invitaţilor toate datele care ţin de gospodăria ţărănească de la Certeze, obiceiuri şi tradiţii din Ţara Oaşului, pe care le-au îndrăgit din prima clipă.

Oaspeţii au făcut cunoştinţă cu ospitalitatea oşenească

Desigur că invitaţii nu au putut trece pe la Certeze fără să aibă de-a face cu recunoscuta ospitalitate a oşenilor. Doamna Ana Crozan le-a pregătit o mulţime de delicii culinare, specifice zonei, fiind o bucătăreasă neîntrecută.

“Le-am pregătit cu mult drag sarmale de post şi de frupt, şi cu carne, şi fără carne, gogoşi cu zahăr, cozonac cu nucă, cacao şi mac, pâine din mălai, pâine din grâu, colaci, pălincă, apă, răcoritoare. I-am pus pe toţi la masă, le-a plăcut foarte mult şi le mulţumesc din suflet pentru vizită. Toată mâncarea a fost făcută de mine şi de sora mea, Florica Corzan. De două zile tot pregătim mâncarea. Şi pentru muzeu, şi pentru celelalte obligaţii pe care le avem.

Le-am arătat costume oşeneşti de pe timpuri, cunună, pălării, clopuri, eu mă ocup de întreţinerea lor, că eu ştiu să împletesc şi mirese.

Am mai avut asemenea vizite tot timpul şi din străinătate, şi de prin toată România. Tare le place aici. Au văzut pe reţele de socializare şi au zis că vin în vizită.

Când se anunţă vizită de la Bucureşti, mă sună cu două-trei zile să le pregătesc sarmale, pâine din mălai şi pălincă, şi slănină cu ceapă.

Le-a plăcut mult cum este aranjat Muzeul, cum este întreţinut şi păstrat, costumele oşeneşti, şi cele femeieşti şi cele bărbăteşti”, a precizat certezanca Ana Corzan, responsabilă cu întreţinerea şi promovarea casei-muzeu de la Certeze.

Ziua de miercuri s-a încheiat cu vizita la gospodăria din Certeze şi cu atelierul organizat de către muzeografi de la Muzeul Judeţean Satu Mare, însă programul a continuat joi, la instituţia de cultură menţionată, pe care au vizitat-o, fiind preocupaţi în special de secţiile de Istorie, Etnografie şi secţiile temporare.

De asemenea, şi ziua de joi le-a adus posibilitatea de a-şi pune imaginaţia la încercare, prin intermediul atelierelor de creaţie, unde au realizat vase din lut.

Totodată, în 31 martie, vizitatorii Muzeului au avut ocazia de a încerca ochelarii de realitate virtuală, prin intermediul cărora au putut afla totul despre vasele din lut confecţionate la Medieşu Aurit.

Vizita celor 36 de copii nu s-a putut încheia în această parte a ţării fără un popas la Cimitirul Vesel din Săpânţa. Aceştia au fost încântaţi de tot ceea ce au văzut aici, astfel că au promis că vor reveni cu drag de fiecare dată.