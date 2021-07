34 la 7, bătălia din USR PLUS

În ultimele săptămâni au avut loc alegeri interne în toată ţara în USR PLUS. La finalul alegerilor, USR a câştigat cele mai multe judeţe, în timp ce PLUS a câştigat cea mai importantă filială, cea din Bucureşti.

Surse politice susţin că USR va avea majoritate în 34 de organizaţii judeţene, în urma alegerilor interne. Astfel, USR a obţinut majoritate în: Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa, Botoşani, Brăila, Braşov, Călăraşi, Caraş-Severin, Constanţa, Covasna, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vâlcea, Vaslui şi Vrancea. La Sibiu, Suceava şi Mureş, chiar dacă şefia filialelor a fost câstigată de membri PLUS, tot USR are majoritate în Biroul Judeţean.

PLUS a câştigat Capitala unde Vlad Voiculescu este noul preşedinte al organizaţiei, în Diaspora, dar şi în judeţele Cluj, Prahova, Dâmboviţa, Sălaj, Galaţi, Buzău. La Maramureş, deşi şefia filialei a fost câştigată de candidatul USR Radu Trufan, Biroul Judeţean va fi controlat de PLUS care are majoritate. În total, PLUS controlează filialele din 7 judeţe, organizaţia Diaspora şi Municipiul Bucureşti. În Capitală, PLUS a câştigat sectoarele 2, 3, 5 şi 6.