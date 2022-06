S-au afişat notele la Evaluarea Naţională! 5 medii de 10 în Satu Mare

În jurul orei 11:00 s-au afişat rezultatele la Evoluarea Naţională.

În judeţul Satu Mare sunt 5 medii de 10, 4 din municipiul Satu Mare şi una din Călineşti Oaş.

Rezultatele din Satu Mare le puteţi vedea AICI. Nu sunt publicate numele elevilor, doar codurile pe care fiecare le-a primit.

„Numărul mediilor peste 5 este o maximă absolută în raport cu ultimii 10 ani – 82,3%, adică 122.166 elevi care au luat medii peste 5 anul acesta, înainte de contestaţii. Anul trecut am avut 76,8%, deci cu 5,5% mai puţin. Ministrul a menţionat că s-au înscris la Evaluarea Naţională 155.568 de candidaţi, numărul fiind mai mare decât cel al candidaţilor înscrişi în anii 2016-2019 şi 2021. (…) Este cu 24.000 mai mare decât numărul candidaţilor înscrişi anul trecut. Am avut prezenţi 144.494 candidaţi, cu 25.000 mai mult decât candidaţi prezenţi anul trecut. De asemenea, mai mulţi decât în anii 2016, 2017, 2018, 2019 şi 2021. Procentual, am avut o prezenţă de 95,5% în raport cu cei înscrişi”, a declarat, printre altele, ministrul Educaţiei.