Întâlniri emoţionante de 10, 20 şi 40 de ani la Colegiul Economic Gheorghe Dragoş din Satu Mare

Colegiul Economic Gheorghe Dragoş din municipiul Satu Mare şi-a deschis încă o dată porţile pentru generaţiile de liceeni care au absolvit în anii 1982, 2002 şi 2012. Fiind vorba despre reîntâlniri după 10, 20 şi 40 de ani de la absolvire, elevii actuali şi profesorii s-au pregătit aşa cum se cuvine pentru eveniment.

Au împodobit clasele cu ornamente atent confecţionate cu propriile mâini, astfel încât toate detaliile să fie puse la punct la sosirea foşilor elevi.

„Prin tradiţie, am văzut că, de-a lungul anilor, că aşa se obişnuieşte, să îi primim pe absolvenţi cu o arcadă de flori de iasomie. Iar cei care au venit după 20 de ani sau după 40, chiar ne-au apreciat foarte mult iniţiativa. Şi în clase am încercat să facem un decor, să se simtă ca în trecut, ca în perioada în care ei au învăţat aici. Au fost 11 clase de organizat, timpul a fost destul de scurt, dar am reuşit să ne ocupăm aşa cum se cuvine de această sărbătoare a foştilor absolvenţi”, a precizat Bianca Codrean, profesoară de limba română.

Întâlnire emoţionantă în curtea şcolii, de la ora 12:00

Profesorii actuali ai instituţiei de învăţământ au fost nevoiţi să caute în arhive cataloagele vechi şi astfel au putut să treacă numele fiecărui fost elev la banca unde a învăţat, timp de 4 ani de zile.

De altfel, întâlnirea de la ora 12:00 din curtea şcolii a fost una cât de poate de emoţionantă pentru toţi cei prezenţi. În total, au fost 11 clase care şi-au organizat întâlnirea de 10, 20 sau 40 de ani, care s-au revăzut pentru prima dată în curtea instituţiei de învăţământ, iar apoi absolvenţii s-au îndreptat încolonaţi către clase, împreună cu foştii diriginţi.

Pentru absolvenţii din anul 2012 au fost convocaţi profesorii Sergiu Tâlvâc, Ioana Florentina Chiş, Olimpia State şi Gertrud Negru. Au strgat catalogul pentru cei cu 20 de ani de la absolvire următorii profesori: Judit Osvath, Maria Sălăgean, Ioana Florentina Chiş, Ileana Şuba, Adela Filip, Rodica Toduţ, iar de promoţia din 1982 s-a ocupat profesorul col. ® Nicolae Codreanu.

Ziua de 3 iunie se va încheia cu petreceri de zile mari, la restaurantele rezervate

„Cred că este o plăcere pentru ei, după 40 de ani, sau 20 de ani, mai ales la fete, care presupunem că şi-au schimbat numele de familie, în urma căsătoriei, să îşi vadă numele acolo scris. Clasa mea s-a ocupat de tot ceea ce înseamnă decor, atât la intrarea în unitatea de învăţământ, cât şi decorurile din clase. Este vorba despre a XI-a B. Noi ne-am ocupat de tot şi de arcada de flori, de absolut tot”, a mai precizat profesoara Bianca Codrean.

După strigarea catalogului şi depănarea amintirilor în sălile de clase, absolvenţii s-au îndreptat către restaurantele special pregătite şi rezervate pentru această zi, care se va încheia cu petreceri de zile mari, după cum este şi firesc.

De menţionat este şi faptul că, în săptămânile următoare, se va organiza întâlnirea de 50 de ani a primei promoţii a Colegiului Economic Gheorghe Dragoş Satu Mare.