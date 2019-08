300 angajaţi Tarom vor fi concediaţi

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a anunţat că peste 300 de persoane angajate la Tarom vor fi concediate în perioada următoare. “Pentru început”, a declarat demnitarul.

Ministrul a specificat şi faptul că nu doar departamentele comercial, achiziţii şi economic sunt în vizor la concedieri: “Să vedem şi ce facem la departamentul tehnic. Din cei aproximativ 470 de angajaţi de la tehnic, o parte dintre ei nu lucrează la întregul potenţial. Şi atunci cred că ar fi indicat să facem un centru de profit separat, să se întreţină tehnicul singur, din contracte de reparaţii de aeronave ale altor companii, nu doar Tarom”.

La Satu Mare, compania Tarom are trei angajaţi în cadrul agenţiei care vinde bilete. La Aeroportul Satu Mare, Tarom şi-a externalizat serviciul de check-in şi vânzare de bilete de mai bine de un an, prin urmare nu mai are angajaţi. Firma aceasta vinde la rândul ei bilete de avion pentru Tarom. Cum de altfel biletele se vând şi online.