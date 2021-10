30 de jucători nominalizaţi la Balonul de Aur 2021

France Football a anunţat candidaţii la Balonul de Aur 2021.Pe lista se află 30 de jucători stabiliţi în urma unei anchete la care au partivcipat 180 de jurnalişti din întreaga lume. De pe listă nu lipsesc staruri precum Messi, Ronaldo, Benzema, Lewandowski, Neymar sau Mbappe, dar nici jucători tineri, precum Pedri, Mason Mount sau Phil Foden.

Nominalizaţii din 2021: Cesar Azpilicueta (Spania / Chelsea), N. Barella (Italia / Inter), Benzema (Franţa / Real Madrid), Bonucci (Italia / Juventus), De Bruyne (Belgia / Manchester C), Chiellini (Italia / Juventus), Ronaldo (Portugalia / Manchester U), R. Dias (Portugalia / Manchester C), G.Donnarumma (Italia / AC Milan, PSG), Bruno Fernandes (Portugalia / Manchester U), Phil Foden (Anglia / Manchester C), Haaland (Norvegia / Dortmund), Jorginho (Italia / Chelsea), Kane (Anglia / Tottenham), Kante (Franţa / Chelsea), Simon Kjaer (Danemarca / Milan), Lewandowski (Polonia / Bayern), Lukaku (Belgia / Inter, Chelsea), Riyad Mahrez (Algeria / Manchester), Lautaro Martinez (Argentina / Inter), Mbappe (Franţa / PSG), Messi (Argentina / Barcelona, PSG), Modric (Croaţia / Real Madrid), Moreno (Spania / Villarreal), Mount (Anglia / Chelsea), Neymar (Brazilia / PSG), Pedri (Spania / Barcelona), Salah (Egipt / Liverpool), Sterling (Anglia / Manchester), L. Suarez (Uruguay / Atl. Madrid).

Gala pentru Balonul de Aur 2021 este programată luni, 29 noiembrie, la Théâtre du Chatelet (Paris).