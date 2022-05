3 zile de World Music Festival, la Satu Mare

În perioada 13-15 mai, la Satu Mare vor răsuna melodii speciale, căci Primăria Municipiului Satu Mare şi Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu” organizează prima ediţie a World Music Festival.

Timp de 3 zile, în cadrul WORLD MUSIC FESTIVAL, sătmărenii vor cunoaşte 3 culturi muzicale diferite şi 3 culturi gastronomice unice. Locaţia evenimentului va fi Parcul Dr. Fátyol Rudolf, din jurul Turnului pompierilor, unde chiar şi anul trecut au avut loc evenimente culturale pentru publicul larg.

Evenimentul din acest an va avea un potenţial turistic important, aducând pe scenă 6 formaţii de muzicieni de excepţie, care au menirea de a încânta publicul participant. Să facem cunoştinţă cu artiştii.

Ziua muzicii orientale (13 mai) va fi dominată de Nasip Kismet şi Light in Babylon din Turcia

Formaţia Nasip Kismet îmbină fidel elemente ale lumii sonore moderne prin prisma muzicii vechi şi tradiţionale turcească. Alături de compoziţiile muzicale proprii, trupa care îmbină folclorul psihedelic turcesc cu notele de etnojazz, îşi uimeşte publicul şi prestaţii muzicale turceşti populare şi pline de energie. Membri formaţiei ne invită într-o călătorie muzicală inter-age, narând poveşti neauzite despre inimă şi suflet.

Un ţambal, o chitară şi o voce copleşitoare. Light in Babylon încântă publicul cu melodii din Orientul Mijlociu, stilul lor muzical depăşind graniţele verbale şi culturale. Aşadar, muzica lor este înregistrată la nivel internaţional la graniţa dintre identitate, naţionalitate şi religie. Membri formaţiei provin din ţări şi culturi diferite, vorbesc limbi diferite, însă, cu toate acestea, există un limbaj comun pe care îl vorbesc cu toţii excelent: muzica.

Artiştii zilei klezmer (14 mai) sunt Budapest Klezmer Band şi olandezii L’Chaim the Band

Budapest Klezmer Band îşi delectează publicul din 1990 cu apariţiile lor scenice dinamice şi pline de umor. Formaţia îmbină într-un mod spectaculos diferitele tendinţe muzicale ale Bazinului Carpatic. Membrii trupei sunt adevăraţi maeştri ai instrumentelor, care redefinesc muzica klezmer dincolo de graniţele genului. În compoziţiile muzicale specifice, motivele tradiţionale idiş sunt completate cu elemente de muzică populară preluate din muzica ţigănească şi muzica populară, toate acestea piperate cu un strop de modernitate.

Trupa L’Chaim se strecoară în inimile publicului cu linia muzicală specifică şi melodiile vii ale tradiţiilor est-europene. Trupa este formată din 7 muzicieni din 4 ţări diferite: Olanda, Italia, Turcia şi Siria. Diversitatea trupei se reflectă şi în linia muzicală, repertoriul lor fiind bazat pe klezmer, balkan, gypsy, jazz şi middle eastern sound, totul omologat într-un mix revigorant şi ritmic.

Ziua muzicii mediteraneene (15 mai) va avea ca invitaţi trupele Canarro şi formaţia Barcelona Gipsy BalKan Orchestra

Stilul manouche swing este întreţesut cu muzica maghiară. Muzica captivantă a formaţiei Canarro este alcătuită din jazz tradiţional ţigănesc, cunoscut şi sub denumirea de manouche swing. Stilul se remarcă printr-o combinaţie între stilul Django Reinhardt şi jazz-ul maghiar de odinioară. Muzica swing şi jazz-ul anilor 1920 şi 1930 sunt transpuse publicului prin melodii dinamice, improvizate şi înălţătoare.

Barcelona Gipsy BalKan Orchestra este o prezenţă inedită şi absolut de nelipsit de pe scenele muzicii internaţionale, fiind cea mai renumită formaţie a muzicii mondiale. Cei 8 membri ai orchestrei provin din 6 ţări europene diferite: Spania, Italia, Grecia, Serbia, Franţa şi Ucraina. Cu muzica lor cu influenţe balcanice, au evoluat deja în peste 35 de ţări, inclusiv peste ocean, în Statele Unite ale Americii şi Canada.

Specialităţile gastronomice şi culinare, în vizor

Strâns legat de cultura muzicală deosebită a World Music Festival, în weekendul 13-15 mai vor fi prezente în Satu Mare şi surprizele din scena gastronomică. Tematicile vor fi oarecum pătrate şi pe acest plan, aşadar vineri gastronomia orientală, sâmbăta cea iudaică, iar duminica bucatele mediteraneene vor domina lumea culinară pentru cei interesaţi şi curioşi să deguste bunătăţile. Pentru a satisface gusturile şi curiozităţile publicului, bucatele speciale vor deservi papilele gustative în cele 3 zile încă de la orele 17.00, zilnic.