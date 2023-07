3 cazuri foarte grave prezentate de cititorii Informaţia Zilei

La articolele de pe site-ul www.informatia-zilei.ro primim multe comentarii interesante. De exemplu, la articolul în care spuneam că premierul Marcel Ciolacu îi pune pe prefecţi să facă controale la centrele de bătrâni şi copii, au apărut mesaje care par a fi cazuri foarte grave.

Un prim exemplu ar fi comentariul lui Dac Bulibas. El spune:

”Ar trebui UEGENT facut o verificare si la POLITIA din VALEA VINULUI subordonata PRIMARULUI de acolo care pare-se ca protejeaza pe un ACOLIT/( mafiot) al PRIMARULUI care ameninta IN MOD REPETET cu moartea cand pe unul, cand pe altul dintre VECINII lui !!!. S-au facut plangeri peste plangeri ( scris si verbal ) fara rezultat !!!. Se asteapta ca DEMENTUL vecin sa UCIDA pe cineva ca POLITIA sa-si faca treaba pt. care este platit ???……De ce nu se intervine sa fie pus la locul lui in timp util AGRESORUL VECIN amenintator ???…..

D-le PREFECT , va rog sa interveniti pana n-o sa fie prea tarziu si in acest CAZ !!!!. Sper sa nu se ajunga la CUTITE asa cum acesta a amenintat !!!….. CA ATUNCI VA FI CARE PE CARE !!!!. Asta VA GARANTEZ EU !!!. Din DOI nu va ramane decat UNUL !!!. Daca asta se urmareste asta va fi !…..Totusi, pt. ce este platit POLITIA in Tara CODRULUI – ( VALEA VINULUI ) ?????….”

Un alt exemplu îi aparţine lui V. Grigor:

”Acelaşi tratament, poate mai dureros primim şi noi cu dizabilităţi, mobilizaţi mobilizaţi la pat, 500 părăsesc lunar această lume În SM. nimeni nu vrea să audă strigătul după ajutor, dispun de documente, am denunţat, la guvernul României, gruparea de infractori criminali, care a fost direcţionat conform adresa nr.15D/ 4913/ 18. 05. 2023 spre competenta soluţionare Prefecturi SM. conf. Legea nr. 233/2002, plângerea de la Prefectură , ATENŢIE, plângerea, cu 36 pagini acte doveditoare , prefectura o trimite, Pol. M. SM, CUMPARTIMENTUL PRIXIMITATE, le mulţumesc am informat guvernul”

Un alt cititor numit ”Cititorul” spune:

”Despre crima organizată şi infractori care trimit în mormânt 500 vârstnici lunar în judeţul SM. am informat prefectura în ziua numiri prefectului, şi în continuare în presa I. Z. din tot judeţul se cere ajutor pentru handicapaţi mobilizaţi la pat singuri, sunt lăsaţi să moară şi mor. DGASPC, are buget 98.000.000 lei anual şi aproape 1.000 de angajaţii, cinei verifică ? director general şi şefa comisiei de evaluare, 2 infractoare susţinute politic, până când ????”

Le mulţumim pentru sesizări! Aşteptăm şi mai multe informaţii pe adresa redactiasm@informatia-zilei.ro.