3.083 de companii au luat finanţare în Programul IMM Invest

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a declarat, joi, că Programul IMM Invest funcţionează „foarte bine”, adăugând că s-a ajuns la 3.083 de companii care au luat finanţare.

„Am eliminat câteva bariere acum câteva săptămâni, am aprobat ordonanţă de urgenţă, astăzi venim cu hotărârea de Guvern pentru aprobarea normelor. Programul IMM Invest funcţionează foarte bine. Deja am ajuns la 3.083 de companii care au luat finanţare. (…) Asta înseamnă că din plafon s-au consumat 2,45 miliarde de lei, deja. Se vede clar că ritmul s-a accelerat şi discuţia pe care am avut-o cu sistemul financiar-bancar şi faptul că am eliminat din bariere, lucrurile merg din ce în ce mai bine şi (…) sper să depăşim în două săptămâni 10.000 de companii”, a precizat Cîţu, la începutul şedinţei de Guvern, întrebat de premier care este situaţia Programului IMM Invest.