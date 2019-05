Este vorba de o elevă de la Şcoala Gimnazială Vasile Lucaciu Carei

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Satu Mare a remis un comunicat extrem de sumar redacţiei ziarului nostru, în care ne relatează despre ”sancţiunile aplicate în cazurile de violenţă semnalate de presă, în data de 14 aprilie 2019”.

Iată textul integral al comunicatului ISJ din 12 mai: ”Având în vedere Raportul întocmit de comisia de cercetare şi Hotărârea Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Vasile Lucaciu” Carei, doamna profesoară a fost sancţionată cu diminuarea salariului de bază cu 10%, pe o perioadă de 3 luni.

În ceea ce priveşte incidentul petrecut la Şcoala Gimnazială Pomi, având în vedere Raportul comisiei de cercetare şi Hotărârea Consiliului de administraţie, doamna angajată pe post de îngrijitor a fost sancţionată cu avertisment. Nu s-a confirmat lovirea copiilor în palmă cu o nuia”.

Comunicatul iniţial al ISJ

În comunicatul de presă trimis redacţiei în 14 mai 2019, cu prilejul semnalării celor două incidente, se arăta că

”inspectorul şcolar general Călin Durla a luat legătura cu directorii celor două unităţi de învăţământ. La Şcoala Gimnazială Pomi s-a constituit comisia de cercetare a situaţiei prezentată în presă şi a demarat ancheta. Postul de poliţie comunal s-a autosesizat şi desfăşoară propria cercetare a cazului semnalat de părinţi. La Şcoala Gimnazială „Vasile Lucaciu” Carei, comisia de cercetare a situaţiei prezentate în presă se constituie luni, 15 aprilie.

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Satu Mare este preocupat de cele două situaţii, ţine legătura cu conducerea unităţilor de învăţământ pentru a obţine informaţii referitoare la derularea anchetelor şi la sancţiunile ce se vor aplica, conform prevederilor stipulate de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Statutul elevului, respectiv Legea educaţiei naţionale”.

Reamintim cititorilor că pe 16 aprilie 2019 relatam în coloanele acestui ziar cum la două şcoli din judeţ – Şcoala Gimnazială „Vasile Lucaciu” Carei şi la Şcoala Gimnazială Pomi – au avut loc incidente de pe urma cărora au avut de suferit doi elevi. Iată că ISJ ne-a prezentat măsurile luate. Pentru cititorii care nu cunosc cazurile, le reluăm mai jos.

Culoarea părului unei eleve nu era pe placul dirigintei

În primul caz, o elevă în clasa a V-a la Şcoala ”Vasile Lucaciu” Carei a fost obligată de profesoara dirigintă să-şi taie părul în faţa întregii clase, caz semnalat în presa locală. Părintele unui elev din acea clasă a spus că diriginta s-a supărat pe fetiţă din cauză că şi-a schimbat culoarea părului şi obligat-o pe fată să îşi taie singură pletele decolorate, spre amuzamentul colegilor săi.

Ulterior, am contactat-o telefonic pe Alina Loredana Mocanu, directoarea Şcolii Gimnaziale „Vasile Lucaciu” Carei. Interlocutoarea ne-a dat de înţeles că nu acceptă măsura luată de profesoară, a confirmat cele semnalate în presă, faţă de care a mai adăugat că ”diriginta (implicată în caz – n.n.) este o profesoară foarte bună. Asemenea derapaje nu au existat până acum. Am demarat o anchetă, conform procedurilor legale, vom cerceta toate aspectele cazului, iar când vom ajunge la o concluzie vom da un comunicat”.

Elevi bătuţi cu nuiaua

Tot săptămâna trecută, femeia de serviciu de la Şcoala Gimnazială Pomi a ţinut locul învăţătoarei bolnave. În acel timp, femeia a făcut, în stilul său, ordine printre elevii neastâmpăraţi, adică a luat o nuia şi le-a aplicat copiilor lovituri peste palma întinsă.

Şi în acest caz, am luat legătura cu directoarea Mărioara Rodica Aniţaş, de la Şcoala Gimnazială Pomi, pentru a ne relata cazul. ”Săptămâna trecută, într-una din zile, ultima oră era descoperită, deoarece lipsea învăţătoarea. Alt învăţător care s-o înlocuiască nu am avut, aşa că am pus-o pe femeia de serviciu să supravegheze clasa, după care trei mămici m-au anunţat că i-a bătut pe copii. Menţionez că femeia de serviciu este absolventă de liceu pedagogic şi lucrează la noi de 18 ani, timp în care nu a avut abateri.

Cazul va fi discutat în Comisia de disciplină a şcolii şi se va constitui o comisie de cercetare conform prevederilor legale”.