Cum apar politicieni noi?

Privind la ce se întâmplă în România, cel mai potrivit răspuns este „din întâmplare”. Da, figurile noi de pe scena politică a ultimilor ani au apărut din întâmplare. O simplă întâmplare este apariţia în funcţia de prim-ministru a doamnei Viorica Dăncilă. Tot o întâmplare este lansarea unui jurnalist pe prima poziţie a listei PNL pentru alegerile europene. Sorin Grindeanu a fost scos din căciulă de Liviu Dragnea, la fel ca Mihai Tudose.

Lista miniştrilor apăruţi în ultimele guverne a fost tot atât de surprinzătoare ca numerele de la 6 din 49.

În PSD voinţa liderului a devenit lege. În PNL, din cauza nesiguranţei pe prima poziţie, lucrurile stau altfel. Dar în cazul PNL trebuie luat în calcul preşedintele Iohannis. S-ar părea că deciziile majore mai degrabă se iau la Cotroceni decât în sediul partidului.

Numărul politicienilor de carieră, al celor care au evoluat de la organizaţiile de tineret până în partea superioară a topului, este foarte mic. Pe cale de dispariţie sunt politicienii care parcă s-au născut preşedinţi. Ultimii mohicani par să fi rămas doar Călin Popescu Tăriceanu şi Traian Băsescu.

În rest sunt personaje ajunse din întâmplare în fruntea unor partide. Klaus Iohannis a fost luat pe sus de la Sibiu şi făcut lider al PNL, candidat la preşedinţie şi preşedinte. Totul s-a întâmplat fulgerător. Liviu Dragnea a ajuns lider al PSD în urma unor inginerii şi a slăbiciunii prea tânărului Victor Ponta. Ludovic Orban este tot atât de nesigur pe funcţie cum au fost Raluca Turcan şi Alina Gorghiu.

La partidele mai noi situaţia nu este total diferită. Dan Barna pare să-i fi suflat partidul lui Nicuşor Dan. Cazul Dacian Cioloş este diferit. Evoluţia lui Dacian Cioloş este învăluită în prea multe mistere.

UDMR este cea mai conservatoare formaţiune politică. Pe de o parte acest conservatorism pare demodat, pe de altă parte se pare că din cauza stagnării în acelaşi proiect UDMR reuşeşte să se menţină peste pragul electoral.

Deşi atmosfera politică este în general foarte încinsă, lucruri cu adevărat noi se întâmplă extrem de rar. Mai degrabă se demolează fără încetare decât se construieşte ceva solid. Din această cauză şi campania electorală pare leşinată, fără nimic nou şi spectaculos. Până şi celebra maşinărie electorală a PSD pare cam răblăgită. La PNL a apărut un cuplu care vorbeşte mult şi foarte tare, dar fără să emită idei. Rareş Bogdan şi Ludovic Orban au apucat fiecare câte un baros în mâini şi dau în acelaşi punct. Ca berbecul care încearcă să demoleze zidul unei fortăreţe.

Dar mai este PSD o fortăreaţă inexpugnabilă, aşa cum a fost la ultimele alegeri? Exceptând prezidenţialele, PSD a câştigat tot ce putea fi câştigat în urma unor campanii electorale. Prin şmecheria USL, prin apariţia ALDE, nu contează. A contat numai rezultatul.

Situaţia s-a schimbat. Pe de o parte prin apariţia Pro România, pe de altă parte prin apariţia unui om politic în persoana unei doamne cvasinecunoscute. S-ar zice că Viorica Dăncilă şi-a descoperit propria personalitate, la fel ca predecesorii ei, Sorin Grindeanu şi Mihai Tudose. Dacă lucrurile stau într-adevăr aşa, PSD se află în faţa unei provocări uriaşe. Prezentul este în mâna lui Liviu Dragnea, dar viitorul îi aparţine premierului Viorica Dăncilă?

Acelaşi lucru se poate spune despre Rareş Bogdan. Luat de la pupitrul unui realizator de emisiuni TV, începe să traseze noi direcţii într-un partid care are mari obligaţii faţă de preşedintele Iohannis, însă are şi un nemăsurat orgoliu. Trăgând o concluzie parţială, am putea spune că Viorica Dăncilă şi Rareş Bogdan sunt prototipurile viitorilor lideri politici. Adică apăruţi peste noapte.