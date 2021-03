27 martie, Ziua Mondială a Teatrului

Mesajul Trupei „Mihai Raicu” pentru Ziua Mondială a Teatrului

Celebrăm azi încă un an de teatru. Un an sub semnul întrebării. Rememorăm aspecte care au schimbat vieţi din temelie. Inevitabil revocăm tulburările la care am fost supuşi, dar mai presus de toate suntem mândri de felul în care am reuşit să ne ducem mai departe mesajul, atunci când acest lucru părea imposibil, şi recunoscători pentru momentele în care publicul şi-a arătat loialitatea şi a putut fi alături de noi în sala de spectacol. Nu ne-am dat bătuţi, iar dacă pandemia ne-a închis uşa în nas, noi am desenat ferestre şi am găsit căi de a intra în casele şi sufletele oamenilor prin mijloace alternative. Am repetat, am jucat şi am trăit pe scenă, cu încăpăţânare şi determinare. Fiindcă asta ne este menirea. Dacă tragem acea linie imaginară, putem spune că am învăţat multe, am crescut, şi purtăm cu noi o dorinţă nespusă, dar subînţeleasă, spre un viitor sigur.

Încheiem prin a ne aduce aminte cu drag şi a ne înclina artiştilor care au rupt rândurile în acest an şi au plecat dintre noi, lăsând un gol imens, dar şi un respect incomensurabil pentru vieţile dedicate scenei.

Dorim să le urăm colegilor de breaslă din ţară şi din lume răbdare, înţelepciune şi perseverenţă. La mulţi ani, cu săli pline şi sănătate!