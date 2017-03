Elevi ai Şcolii Gimnaziale Halmeu, în Eichstatt, Germania

În perioada 13-17 Martie, un grup de elevi ai Şcolii Gimnaziale Halmeu, conduşi de profesorul Ferne Daniel, au participat la o întrunire în Eichstatt, Germania sub egida Programului european Erasmus.

Această întrunire se încadrează în programul Under the Same Sky (Sub Acelaşi Cer), demarat în luna Octombrie 2016, care îşi propune să promoveze egalitatea de şanse la educaţie şi la un mediu de viaţă propice unei dezvoltări calitative a tuturor copiilor.

Tematica proiectului

Şcoala Gimnazială Halmeu deţine rolul de coordonator având parteneri din Spania, Italia, Danemarca, Turcia şi Germania. Tematica activităţilor din Germania a avut în centru metodele digitale interactive în procesul educativ. Elevii români au prezentat platforma Google Docs, prin intermediul căreia elevii pot redacta proiecte sau pot crea prezentări de tipul Power Point, în mod gratuit. Aceştia au dovedit că stăpânesc abilităţile digitale necesare pentru a integra tehnologia modernă în propria educaţie.

Activităţi de socializare

Un alt aspect principal l-a constituit socializarea cu ceilalţi elevi europeni. Pe durata vizitei, aceştia au lucrat atât în cadrul grupului ţării de provenienţă, cât şi în grupuri mixte. Activităţile de orientare şi explorare au asigurat o veritabilă oportunitate de colaborare, în care elevii au depăşit barierele culturale, dovedind printre altele că pot acţiona în unitate, de la egal la egal, ca europeni.

În cadrul festivităţii de încheiere, elevii fiecărei ţări au prezentat atât imagini reprezentative a localităţii şi a şcolii de provenienţă, cât şi impresiile lor despre săptămâna petrecută în Germania, ambele utilizând metodele digitale interactive.

Elevii şcolii din Halmeu s-au întors acasă cu o experienţă bogată despre multiculturalismul european. Ei sunt de părere că prieteniile legate cu acel prilej sunt cele mai valoroase trăiri pe care le vor preţui cel mai mult de-a lungul vieţii.

Pregătiri pentru primirea oaspeţilor

Următoarea întâlnire a programului va avea loc în România, la Halmeu, în luna mai. Şcoala Gimnazială din Halmeu lucrează din plin la organizarea acestei întâlniri pentru a fi una cel puţin la fel de memorabilă precum cea din Eichstatt, Germania.