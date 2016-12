O va desemna Klaus Iohannis pe Sevil Shhaideh pentru formarea guvernului?

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat joi că va desemna un premier după sărbătorile de Crăciun, şeful statului precizând că în cursul consultărilor pe care le-a avut cu partidele parlamentare a primit două propuneri: Sevil Shhaideh (PSD) şi Eugen Tomac (PMP).

Liviu Dragnea a spus că a aflat decizia preşedintelui de la TV şi a spus că le solicită serviciilor să precizeze dacă e vreo problemă cu premierul desemnat de PSD-ALDE.

Iohannis anunţă noi discuţii

„Consultările s-au încheiat după două zile, consultările, precizez cu partidele parlamentare. Am avut în cursul acestor consultări două propuneri pentru poziţia de prim-ministru: PSD a propus-o pe doamna Sevil Shhaideh, iar PMP l-a propus pe domnul Tomac. Pe de altă parte, între timp, s-a constituit o coaliţie majoritară în Parlament. O coaliţie formată din PSD, ALDE şi UDMR. În consecinţă, în zilele următoare voi avea discuţii pe aceste teme, iar desemnarea va avea loc după Crăciun”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis.

Noul guvern putea fi votat în 48 de ore

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi că îi pare rău că şeful statului, Klaus Iohannis, nu a făcut anunţul de desemnare a premierului propus de PSD-ALDE, el menţionând că s-au făcut pregătiri pentru ca Parlamentul nou ales să audieze miniştrii şi să voteze guvernul în 48 de ore.

„Am luat notă de anunţul preşedintelui cu privire la posibila desemnare a unui premier după Crăciun. Unii se mişcă mai greu. Noi la Parlament ne-am organizat ca-n 48 de ore să fim gata cu Guvernul. Îmi pare rău că anunţul nu a fost făcut astăzi, fiecare cu ritmul lui”, a declarat Dragnea.

„Noi eram pregătiţi ca astăzi (joi, n.r.) să fie făcut anunţul, pentru a avea Parlamentul pregătit pentru audierea miniştrilor şi votarea guvernului. Îmi pare că nu a fost făcut anunţul astăzi. Am înţeles şi că doreşte mai multe discuţii domnul preşedinte, fiecare cu ritmul lui. Vreau să avertizez guvernul să nu uite că nu mai are posibilitatea să adopte măsuri. Îi sfătuiesc să nu mai fie atâta agitaţie cu unele măsuri de angajare. Nu mai sunt un guvern care să-şi exercite toate atribuţiile constituţionale. Am aflat de la televizor.

Probabil vrea să discute mai mult cu doamna Sevil Shhaideh. Pe noi ne interesa ca acest guvern să fie instalat în acest an. Este extrem de important şi eram pregătiţi, nu cred că a mai fost vreodată Parlamentul configurat şi aşezat într-un termen atât de scurt. Eram pregătiţi ca mâine-poimâine (vineri şi sâmbătă, n.r) să putem vota guvernul în Parlament, inclusiv cu audierea miniştrilor”, a spus preşedintele Camerei Deputaţilor.

El a subliniat că PSD este interesat ca acest guvern să fie instalat în acest an. „Obiectivul nostru ăsta este, să avem guvern instalat în România până la 31 decembrie. În primul rând pentru a avea un buget până la 15 ianuarie. E fundamental pentru România ca 2017 să nu fie un an incomplet din punct de vedere al măsurilor de creştere economică şi relaxare fiscală”, a mai spus Dragnea.

Dragnea: După Crăciun este o perioadă foarte lungă

„Am oarecare emoţii pentru că nu s-a precizat în ce zi după Crăciun. După Crăciun este o perioadă foarte lungă. În Parlament, în maxim două zile putem avea şi miniştri audiaţi şi guvernul votat. Eu am ascultat cu atenţie ce a spus preşedintele. A menţionat foarte clar constituirea unei majorităţi largi. N-ar avea sens să facă altă propunere pe care s-o voteze o minoritate. Vrea mai multe discuţii. Pe noi ne interesează să avem guvern instalat până la 31 decembrie”, a completat preşedintele PSD.

PSD nu vine cu o variantă de rezervă

Dragnea a precizat că PSD nu are altă variantă de rezervă. „Este o propunere pe care toţi am susţinut-o pentru că ne dă încredere tuturor. Cred că cu doamna Shhaideh vrea să vorbească. Eram pregătiţi să le finalizăm astăzi după anunţ. Acum o să le amânăm pentru că nu vreau să purtăm discuţii până nu vedem premierul desemnat, categoric. Aşteptăm să vedem ce propunere face. Dacă o va numi pe doamna Shhaideh, nu are sens asemenea discuţie. Dacă vreun lider PSD şi vreun membru PSD va accepta propunerea preşedintelui, va fi exclus din partid”, a spus Dragnea.

SRI şi SIE, somate să clarifice cazul Sevil Shhaideh

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a cerut joi ”public şi prieteneşte” serviciilor secrete să precizeze dacă sunt probleme legate de premierul nominalizat Sevil Shhaideh şi soţul acesteia, precizând că în caz contrar va considera că zvonurile privind eventualele riscuri vin de la SRI şi SIE.

”Serviciile secrete ar trebui să aibă o poziţie foarte clară”, a spus el, cerând ”public şi prieteneşte” clarificări de la SRI şi SIE.

Dragnea a calificat drept ”glume proaste” şi ”pretexte slabe” informaţiile legate de faptul că ar exista riscuri de securitate naţională având în vedere că soţul premierului desemnat ar fi un simpatizant al regimului Bashar al-Assad, el lucrând în Ministerul Agriculturii din Siria mai mult de 20 de ani.

”Nu există asemenea riscuri (de securitate naţională, n.r.), să fim serioşi”, a conchis liderul PSD.

Că urmare vă punem următoarele întrebări:

