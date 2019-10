24 tone de ambrozie colectate la Satu Mare într-o singură zi

La acţiunea de combatere s-au raliat 23 de unităţi administrativ teritoriale

La sfârşitul săptămânii trecute, mai precis sâmbătă, 28 septembrie, în context naţional şi la nivel de judeţ a avut loc o campanie fără precedent, desfăşurată sub genericul: “28 Septembrie 2019 SOS – Ambrozia”.

Este vorba despre o mişcare civică pentru mediu şi sănătate cu implicare naţională pentru combaterea plantei invazive Ambrosia Artemisiifolia – Iarba pârloagelor.

Implicare deosebită a dr. Radu Roca – vicepreședintele ANPM

Acţiunea, aşa cum am aflat dintr-un comunicat remis redacţiei noastre de către Agenţia pentru Protecţia Mediului – APM Satu Mare, s-a bucurat de un real succes, mobilizând comunitatea în vederea protejării sănătăţii populaţiei, respectiv a mediului. O implicare deosebită în această activitate a avut-o și dr. Radu Roca (foto – pag. 1), vicepreședintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM). Chestionat despre motivul și modul de lansare a campaniei naționale, acesta ne-a declarat: “Ca urmare a răspândirii atât la nivel județean cât și național a ambroziei, cât și a numeroaselor sesizări primite de la cetățeni alergici la ambrozia, fapt confirmat și de medicii alergologi prin creșterea continuă a numărului pacienților cu alergie, am considerat împreună cu președintele ANPM că se impune campania din data de 28 septembrie. I-am propus președintelui ANPM o Notă de fundamentare, pe care a aprobat-o. Scopul a fost prevenirea unui dezastru pentru mediu și populație prin răspândirea polenului plantei. Sâmbătă a avut loc o mișcare amplă în acest sens. În județul Satu Mare campania a avut un mare efect prin cantitatea strânsă și suprafața identificată. Personal, am colaborat cu primăriile din județ, cu Inspectoratul :colar Județean Satu Mare, cu agențiile pentru protecția mediului județene”.

Amplă campanie de mediatizare

Se cuvine menţionat faptul că Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare a desfăşurat, în perioada premergătoare acţiunii, o amplă campanie de mediatizare a mişcării civice “SOS – Ambrozia” utilizând toate mijloacele de comunicare în masă, a notificat: UAT- urile, agenţii economici autorizaţi a căror activitate generează condiţii propice răspândirii plantei, Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Satu Mare prin formele asociative şi fermieri, Direcţia Judeţenă de Drumuri şi Poduri, pentru implicare în acţiunea de cosire pe marginea drumurilor, precum şi Structurile Naţionale şi Judeţene de Căi Ferate pentru implicare în acţiuni de cosire pe căile ferate precum şi protopopiatele din judeţ pentru a sensibiliza enoriaşii cu ocazia slujbelor religioase din 22 septembrie.

În urma mediatizării, pe teritoriul judeţului Satu Mare s-au implicat 23 de UAT-uri, după cum urmează: Satu Mare, Carei, Tăşnad, Negreşti-Oaş, Culciu, Halmeu, Dorolţ, Micula, Andrid, Moftin, Sanislău, Oraşu Nou, Agriş, Socond, Ciumeşti, Homoroade, Beltiug, Tarna Mare, Odoreu, Cămin, Vetiş, Gherţa Mică, Foieni.

Cantitatea colectată la nivelul întregului judeţ este de 24.108 kg (24,11 tone) de ambrozia, de pe o suprafaţă totală de 222,23 ha. Cantităţile colectate au fost transportate de către firmele de salubrizare la Depozitul Ecologic de la Doba în vederea valorificării acestora ca şi compost.

Menţionăm faptul că unele UAT-uri din judeţul Satu Mare au desfăşurat acţiuni de combatere a ambroziei şi în perioada anterioară campaniei şi vor continua activitatea de combatere a acestei plante şi în perioada următoare. Totodată, la nivelul UAT-urilor, unde s-au desfăşurat acţiuni de cosire repetate în decursul anului, în concordanţă cu prevederile Legii 62 / 2018, cantităţile raportate pentru perioada campaniei sunt 0 kg deoarece pe terenurile acestora nu s-a mai identificat planta.

Rezultatele campaniei au fost mediatizate prin mass-media locală, a fost notificată Instituţia Prefectului cu recomandarea organizării unor campanii similare, dar în perioada propice cosirii în vederea combaterii buruienii ambrozia, respectiv lunile mai şi iunie.

Se cuvine subliniat faptul că legea invocată mai sus prevede şi sancţiuni pentru cei care nu se conformează. Amenda poate ajunge până la 20.000 de lei.