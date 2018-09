24 de meciuri se joacă azi în grupele Europa League

România n-are echipă, dar transmite multe întâlniri

După Liga Campionilor este rândul Ligii Europa să pornească în faza grupelor. Azi avem aşadar prima etapă din cele 12 grupe, iar meciurile sunt împărţite în două, jumătate încep la ora 19:55, iar restul la ora 22:00.

România va privi doar la televizor această competiţie, deoarece CFR Cluj şi FCSB s-au oprit în playoff. Dar oferta este bogată pe partea de televizare, în cursă sunt înscrise Digi Sport (4 canale), Telekom Sport (4 canale), Look Plus şi Look Sport. Aşadar cele mai importante întâlniri se vor vedea pe micile ecrane.

510 milioane de euro vor fi împărţite cluburilor participante în sezonul 2018-2019 de Europa League, de aproape 4 ori mai puţin decât în Champions League.

Iată cum se împart banii în grupe şi fazele eliminatorii:

• fiecare dintre cele 48 de cluburi calificate în grupe va primi 2,92 milioane de euro

• o victorie este răsplătită cu 570.000 de euro

• o remiză este premiată cu 190.000 de euro

• 190.000 de euro vor fi distribuite cluburilor proporţional cu numărul de victorii avute

• câştigătoarele grupelor primesc un bonus de câte un milion de euro

• ocupantele locurilor secunde din grupe primesc un bonus de câte 500.000 de euro

• calificarea în “16-imi” e premiată cu 500.000 de euro

• calificarea în optimi e premiată cu 1,1 milioane de euro

• calificarea în sferturi e premiată cu 1,5 milioane de euro

• calificarea în semifinale e premiată cu 2,4 milioane de euro

• calificarea în finală e premiată cu 4,5 milioane de euro

• câştigătoarea va mai primi 4 milioane de euro

Istvan Kovacs arbitrează Villarreal – Rangers

Aşa cum am notat şi zilele trecute, careianul Istvan Kovacs va arbitra importantul meci dintre Villarreal şi Rangers. Face parte din Grupa G şi va primi fluierul de start la ora 19:55. Kovacs va fi ajutat la cele două linii de asistenţii Vasile Marinescu şi Ovidiu Artene, de adiţionalii Marius Avram şi Horaţiu Feşnic, în timp ce arbitru de rezervă va fi Alexandru Cerei.

Programul celor 24 de meciuri de azi:

Ora 19:55

• Villarreal – Rangers (Grupa G)

• Rapid Viena – Sp. Moscova (G)

• Marseille – Eintracht F. (H)*

• Lazio – Apollon (H)*

• Beşiktaş – Sarpsborg (I)

• Genk – Malmo (I)

• Sevilla – St. Liege (J)*

• Akhisar – Krasnodar (J)

• Rennes – Jablonec (K)

• Din. Kiev – Astana (K)

• PAOK – Chelsea (L)*

• Videoton – BATE (L)

Ora 22:00

• AEK Larnaca – Zurich (A)

• Ludogoreţ – Leverkusen (A)*

• Leipzig – Salzburg (B)

• Celtic – Rosenborg (B)

• Copenhaga – Zenit (C)

• Sl. Praga – Bordeaux (C)*

• Sp. Trnava – Anderlecht (D)

• Din. Zagreb – Fenerbahce (D)*

• Sporting – Qarabag (E)

• Arsenal – Vorskla (E)*

• Dudelange – Milan (F)*

• Olympiakos – Betis (F)*

* Meciuri pe care le puteţi căuta pe diferite posturi precum Digi Sport (1-4), Telekom Sport (1-4), Look Plus şi Look Sport.