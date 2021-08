235 de amenzi rutiere date în weekend în Satu Mare

Poliţiştii sătmăreni au desfăşurat în perioada 27-29 august activităţi de menţinere a unui climat de siguranţă rutieră, fiind prezenţi pe principalele artere rutiere din judeţ.

Astfel, poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare au desfăşurat activităţi de supraveghere, fluidizare şi control al traficului rutier pe raza judeţului, ocazie cu care au aplicat aproximativ 235 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de aproximativ 90.000 de lei.

De asemenea, poliţiştii au aplicat măsura complementară de suspendare a dreptului de a conduce, în cazul a 18 conducători auto şi au reţinut 4 certificate de înmatriculare.

Fără permis şi beat la volan

Duminică, 29 august, în jurul orei 21:30, poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei oraş Negreşti Oaş sprijiniţi de luptători din cadrul Serviciului de Acţiuni Speciale aflându-se în serviciul de patrulare pe raza localităţii Racşa, au efectuat semnalele de oprire a unui autoturism care însă nu a respectat semnalele poliţiştilor continuându-şi deplasarea.

Pornind în urmărirea acestuia, poliţiştii au constatat că la volan se afla un bărbat, de 43 de ani, din comuna Racşa, care nu posedă permis de conducere de nici o categorie. Şoferul a fost testat cu aparatul alcooltest rezultând o concentraţie alcoolică de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital în vederea recoltării de probe biologice de sânge însă o dată ajuns acolo acesta a refuzat recoltarea.

Persoana în cauză a fost reţinută de către poliţişti pentru 24 de ore în cadrul dosarului penal întocmit de poliţişti sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de monstre biologice, conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Negreşti Oaş.

4 certificate de înmatriculare ridicate

Vineri, 27 august, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Satu Mare, au desfăşurat activităţi pentru depistarea autovehiculelor care prezintă defecţiuni, pe raza municipiului Satu Mare, împreună cu specialiştii din cadrul R.A.R. Satu Mare, ocazie cu care au aplicat 13 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 3.645 de lei şi au ridicat 4 certificate de înmatriculare.

Astfel, trei certificate de înmatriculare au fost ridicate pentru noxe emise peste limita legală admisă, iar unul pentru că autoturismul în cauză avea starea tehnică expirată.