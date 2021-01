2021, un an greu

Cu sau fără pandemie, 2021 nu va fi un an uşor. Tensiunile sociale s-au făcut simţite imediat după instalarea guvernului. Formată din formaţiuni de centru-dreapta, coaliţia de guvernare este decisă să facă o analiză a situaţiei din administraţia centrală.

Sindicatele au sesizat printre primele că acest lucru nu poate conduce decât la disponibilizările unui număr mai mic sau mai mare de persoane. Nimeni nu-şi imaginează că toţi angajaţii dintr-un minister muncesc la fel. Sunt destui care fac doar figuraţie.

Dacă premierul Cîţu este dispus să meargă până la capăt cu evaluarea ministerelor, desigur că vor fi puse pe liber mii de persoane. Un motiv pentru opoziţie, care în fapt se reduce doar la PSD, de a critica guvernul. Un al doilea element care contribuie la creşterea tensiunilor sociale este îngheţarea salariilor din sistemul de stat la nivelul lunii decembrie 2020. Nici acest lucru nu poate scăpa vigilenţei PSD, adept al majorării salariilor în spirală, dar şi al diferitelor sporuri care au condus la diferenţe uriaşe între salariile de la stat şi cele de la privaţi. Fără îndoială, 2021 va fi anul protestelor sociale. În urma anunţului de îngheţare a salariilor au protestat în stradă poliţiştii, strâng semnături de protest cadrele didactice, liderii sindicali îşi mobilizează cotizanţii. România post-ceauşistă s-a remarcat ca un stat social. Administraţia centrală şi locală a fost nucleul în jurul căruia s-a dezvoltat partidul care a guvernat cea mai mare perioadă de timp în ultimii 30 de ani. Trecând prin toate fazele de metamorfozare, de la FSN şi PDSR până la PSD, principalul partid de stânga a demonstrat cu prisosinţă că este susţinătorul angajaţilor din sistemul bugetar, protectorul categoriilor sociale devaforizate, al pensionarilor, dar şi al înalţilor funcţionari de stat. Economia României nu a fost capabilă să alimenteze bugetul de stat prin taxe şi impozite în aşa fel încât un partid social democrat să-şi poată pune în practică programele făcute cu bune intenţii, dar şi din motive electorale. Cum să nu votezi un partid care îşi lua mereu angajamentul că va majora salariile, pensiile, alocaţiile pentru copii şi că nu va da oamenii afară?

Acum, în plină pandemie, partidele de centru dreapta care formează guvernul anunţă că va îngheţa salariile, că va face disponibilizări şi nu va majora pensiile cu 40% aşa cum a promis PSD? La ce se aşteaptă guvernul Cîţu? Să fie aplaudat? Să fie lăudat pentru că a demarat o reformă fără să o numească propriu-zis reformă, ci „evaluare” a muncii fiecărui salariat din ministere?

O ţară nu se reduce la sistemul bugetar. Pe lângă cei 1,2 milioane de salariaţi de stat şi vreo cinci milioane de pensionari mai trăiesc în această ţară vreo 14-15 milioane de suflete. Cum să-i mulţumească pe toţi guvernul când au interese atât de divergente? Bugetarii vor salarii mari, pe care desigur cei mai mulţi le şi merită, pensionarii îşi doresc pensii cât mai mari, în timp ce firmele îşi doresc impozite şi taxe cât mai mici. Desigur, ştie toată lumea, în frunte cu liderii sindicali, ştiu toţi bugetarii, toţi pensionarii, că bugetul de stat este alimentat dintr-o singură sursă, din taxele şi impozitele plătite de agenţii economici. Când nu se adună suficienţi bani în vistieria ţării se apelează la credite externe. |ara se îndatorează cu miliarde de euro să poată plăti salarii, pensii, investiţii etc. Împrumuturile luate în ultimul an este un alt subiect major care, de asemenea, iscă dezbateri aprinse între putere şi opoziţie. Cum va menţine guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR pacea socială? Cum va gestiona criza sanitară peste care se suprapune o iminentă criză economică? Există, ca întotdeauna, o rază de speranţă. După pandemie se spune că va urma un bum economic. România are o şansă în plus să treacă cu bine peste crize pentru că în următorii patru ani nu vor mai avea loc alegeri. Până în anul 2024 societatea românească se poate aşeza într-o oarecare rânduială mai apropiată de realitate, pragmatică.

Politicienii ar trebui să-şi pună trompetele în cui pentru o perioadă de doi-trei ani. 2021 va fi un an greu, pe care politicienii se vor strădui să-l facă şi mai greu.