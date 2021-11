200 de evrei hasidici din New York aterizează joi la Satu Mare

Potrivit informaţiilor primite de la Aeroportul Satu Mare şi site-ul de ştiri specifice boardingpass.ro, joi, 4 noiembrie 2021, în jurul orei 14,20 va ateriza în premieră la Satu Mare un avion Boeing 787-9 Dreamliner al companiei poloneze LOT. Nava a fost închiriată de un grup de 200 de evrei hasidici Satmar care vin în România pentru a participa la inaugurarea unui complex cu sinagogă, restaurant şi hotel din Sighetu Marmaţiei. Inaugurarea a fost amânată cu un an din cauza pandemiei.

Zborul va fi fără escală, avionul decolând la miezul nopţii de pe aeroportul Newark din apropiere de New York în seara zilei de 3 noiembrie, ora 23,55. Pista aeroportului sătmărean are o lungime de 2.500 de metri şi o lăţime de 45 de metri, iar un Boeing 787-9 Dreamliner are nevoie de o pistă de 2.800 de metri. Specialiştii spun însă că nu vor fi probleme deoarece avionul nu e încărcat la maxim, însă Aeroportul Satu Mare a transmis că ora aterizării va depinde şi de viteza vântului.

Sinagoga hasidică din Sighetu Marmaţiei este un lăcaş de cult evreiesc din Sighetu Marmaţiei, deţinut de dinastia hasidică ultraortodoxă Satmar (sub marele rabin Aaron Teitelbaum).

Lucrările de zidire a acesteia au început la 21 mai 2017, când au fost inaugurate de mai mulţi rabini din hasidismul Satmar, în frunte cu admorul Aaron Teitelbaum. Clădirea se află lângă monumentul Holocaustului din oraş (care a fost ridicat pe locul unde a funcţionat în trecut Sinagoga Mare, distrusă în 1944) şi va include baia rituală (mikvah) a vechii sinagogi distruse de nazişti. Complexul va include şi un hotel kosher şi o şcoală (ieşiva). Iniţial, clădirea urma să fie inaugurată în anul 2020, dar acest lucru a fost amânat de pandemia de COVID-19. În urma finalizării lucrărilor, oraşul Sighetu Marmaţiei ar urma să devină loc de pelerinaj pentru cei din comunităţile hasidice Satmar şi Sighet.

Aaron Teitelbaum a anunţat că inaugurarea sinagogii este prima dintr-o serie de măsuri de readucere la viaţă a comunităţii hasidice Satmar în România.