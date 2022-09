20 de tineri liberali sătmăreni s-au alăturat campaniei naţionale Let’s Do It Romania!

În cursul zilei de sâmbătă, 17 septembrie 2022, tinerii liberali sătmăreni s-au echipat cu multă determinare şi au pornit într-o acţiune civică de igienizare a rigolelor din zona Noroieni – Micula.

Mesajul tinerilor liberali este simplu şi clar: ”Fapte înainte de toate. Să iubim mediul înconjurător şi să îl protejăm, el este casa noastră”. Animaţi de aceste crezuri, tinerii au adunat zeci de kilograme de PET-uri şi alte deşeuri, în 53 de saci menajeri, din perimetrul Pădurii Noroieni.

Tinerii trag un semnal de alarmă asupra efectelor pe care le reprezintă aruncarea la întâmplare a resturilor şi lucrurilor nefolositoare.



„Sunt motivat mereu să dau un exemplu celor din jur. Nu o să mă descurajeze nimic pe lumea asta să transmit mai departe mesajul acesta de bun simţ, şi anume de a avea grijă de tot ce ne înconjoară” – spune Daniel Stan, membru TNL Satu Mare.

„Rolul nostru este de a contribui la o ţară mai curată într-o lume mai responsabilă” – Andreea Nintaş, membră TNL Satu Mare.

Acţiunea liberalilor îndeamnă totodată şi la voluntariat, care are atât de multe beneficii.

Bianca Murgu, preşedinte TNL Satu Mare: „Spiritul civic trebuie să existe în orice societate normală, chiar dacă numărul celor care îl şi aplică în practică nu este întotdeauna suficient de mare. E suficient doar să-i preţuieşti şi să-i iubeşti pe cei de lângă tine, pentru a da dovadă de altruism şi pentru a fi capabil de sacrificii pentru a te implica”.

“Voluntariatul, pe lângă dezvoltare personală şi deprinderea anumitor abilităţi, înseamnă conectarea la colectivitate, socializare, să fii activ într-un mod util şi distractiv, înseamnă apartenenţa la un grup pe care să-l ajuţi necondiţionat în timpul liber” – Mădălina Chira, membră TNL Satu Mare.

“Let’s Do It Romania!” face parte din initiaţiva globală “Let’s Do It World!”, alături de alte 190 de ţări din întreaga lume, una dintre cele mai mari mişcări de voluntariat din lume. Din 2009 până în prezent, peste două milioane de voluntari din România au participat la acţiunile şi proiectele asociaţiei, fiind colectate 22.700 tone de deşeuri. ”Let’s Do It Romania!” este cel mai mare proiect de implicare socială din România, care îşi propune curăţarea deşeurilor din arealele naturale într-o singură zi.

„Cu prilejul acţiunii let’s do it Romania, am arătat că faptele tuturor contează. De la cel mai mic la cel mai mare, trebuie să fim responsabili, pentru că nimic nu se rezolvă de la sine, fără acţiunile întreprinse de fiecare din noi”, este de părere Rareş Fărcaş, membru TNL Satu Mare.

„Această acţiune m-a ajutat la dezvoltarea personalităţii, dar mai ales la cre;terea simţului responsabilităţii. Bineînţeles acesta ajută în acelaşi timp şi la o mai bună colaborare între om şi societatea reală, care deseori e deosebit de crudă.” – spune Antonela Andor, membră TNL.

La nivelul judeţului Satu Mare, coordonatorul acestui proiect este Natalia Achim, o tânără implicată activ în viaţa comunităţii sătmărene.