2 mămici din Satu Mare şi-au văzut visul cu ochii

În luna Martie a acestui an, Pearl Beauty Center – cel mai modern şi performant centru de înfrumuseţare din Satu Mare împlinea 1 an de existenţă.

Cum a început transformarea

Recunoştinţa proprietarilor pentru primul an, s-a concretizat într-un concurs inovator organizat în Satu Mare. Concurentele urmau să parcurgă câţiva paşi în mediul online, finalistele să vină la un interviu, iar câştigătoarea să fie răsfăţată cu proceduri şi servicii de slăbire în valoare de 1000 euro.

Concurentele erau selectat exclusiv din rândul mamelor sătmărence, iar centrul urma să le sprijine cu sfaturi preţioase de nutriţie, sport şi proceduri de slăbire cu cele mai performante echipamente acreditate medical. De aici şi numele concursului

„Transformarea Anului”, mămica norocasă urmând să revină la silueta mult visată de ea, cu ajutorul Pearl Beauty Center.

Motivaţia şi determinarea a două dintre participante a fost atât de puternică încât juriul n-a putut selecta doar o mămică, a ales 2 mămici norocoase. Este vorba despre Mihaela Humă şi Liana Gyurkan, două mămici active care duceau de ani buni lupta cu kilogramele în exces. Deşi aveau un stil de viaţă activ, făceau sport, erau atente la alimentaţie, ajunseseră în punctul în care nimic nu părea să mai dea rezultate. Liana mărturiseşte: „Am văzut concursul, m-a bătut gândul să mă înscriu, însă parcă n-am avut curaj până când nu m-au ambiţionat prietenele mele zicandu-mi că parcă era „croit” pentru mine. De aici şi până în punctul în care m-am văzut câştigătoare parcă a trecut o clipă. Familia, prietenii virtuali au fost toţi alături de mine să ajung în finala competiţiei.”

Echipamente care dau roade, sport şi dietă

La finele lunii Martie, cele două norocoase au început cu o diagnosticare amănunţită a nevoilor lor, iar acesta a fost momentul în care planurile din târg n-au mai coicins cu cele de acasă. Centrul a promis servicii în valoare de 1000 euro, realizate cu echipamentul Eximia All in One (unul dintre cele mai apreciate echipamente de slăbit din lume), însă au decis că mămicile se vor bucura de toate tratamentele de care au nevoie, pentru ca rezultatele să fie cu adevărat demne de „Transformarea Anului”.

Cu adevărat un gest de generozitate.

Pe parcursul a două luni şi jumătate, mămicile au trecut prin diverse proceduri cu echipamentele de ultimă generaţie disponibile în Satu Mare doar la Pearl Beauty Center, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

„Au fost necesare mai puţin de 3 luni de zile să revin la silueta pe care am avut-o în liceu. Nu credeam că aşa ceva poate fi posibil” sunt cuvintele Mihaelei Humă în momentul în care a văzut poza de început de campanie şi imaginea ei din oglindă, la finalul tratamentelor.

Rezultatele nu au venit peste noapte

Câştigătoarele au declarat că slăbirea nu s-a produs peste noapte. Au fost 3 luni în care au acordat atenţie alimentaţiei, au urmărit sfaturile pentru acasă şi una dintre mămici a făcut şi puţin sport. Au simţit că nu sunt singure în lupta contra kilogramelor, dar mai ales lupta împotriva centimetrilor sau a lipsei tonusului. „Echipa Pearl Beauty Center a fost alături de mine pe tot parcursul, primeam sfaturi, am înţeles modul în care reacţionează corpul meu la toate tratamentele, am înţeles că dacă le urmez recomandările, tratamentele vor continua să-şi producă efectele pozitive chiar şi după încheierea lor, şi aşa a şi fost, am continuat să slăbesc chiar şi după ce am încheiat tratamentele”, ne spune Mihaela Humă.

„Mă uit la poza cu mine cea de dinainte, mă uit la mine cea de acum şi nu-mi vine să cred ochilor” mărturiseşte Liana cu ochii în lacrimi „odată ce devii mămică, nu înseamnă că nu trebuie să te mai simţi femeie, nu ţi-este interzis să te simţi bine în pielea ta. Soţul meu nu mă mai recunoaşte, copiii mei se bucură acum de o mămică energică, cu un tonus extraordinar. Nu există nu se poate! Atunci când ai alături o echipa dornică să te sprijine, gata să-ţi pună la dispoziţie toate echipamentele şi cunoştinţele, dacă mai vii şi tu cu ambiţie şi determinare, lucrurile se vor întâmpla exact aşa cum visezi” ne spune Liana care după ultima sarcină ajunsese la greutatea de 100 kilograme.

Cifrele vorbesc de la sine, peste 100 cm daţi jos

Remodelarea corporală a fost un succes pentru ambele mămici. De la 71 de kilograme, Mihaela a ajuns la 61 de kilograme şi peste 30 de cm cumulat daţi jos de pe braţe, coapse, abdomen, şolduri şi gambe, slăbirea fiind perfect proporţională. Liana, a slăbit 8.5kg şi a redus peste 70 de centrimetri cumulat de pe toate zonele: abdomen, coapse, şolduri, braţe şi gambe.

Liana şi Mihaela sunt dovada că se poate slabi, se poate slabi sănătos, cu grijă şi atenţie, cu perseverenţă şi răbdare, cu echipamente de ultimă generaţie şi cu o echipă instruită în cele mai specializate centre. Reprezentanţii salonului vă îndeamnă să nu visaţi la rezutate peste noapte, să nu daţi crezare pastilelor minune, să nu acceptaţi promisiuni deşarte din partea celor care vor să profite de vulnerabilitatea şi dorinţa voastră de a slăbi.

Liana şi Mihaela au dovedit că se poate

Dacă s-a putut în cazul lor, se poate şi în cazul vostru.

