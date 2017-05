16-imile Cupei României, faza judeţeană

Miercuri şi joi se joacă meciurile 16-imilor Cupei României, faza judeţeană. Toate încep de la ora 17:30 cu o singură excepţie. Program şi oficialii delegaţi de AJF Satu Mare:



Miercuri, 3 mai

• Păuleşti – Oraşu Nou (Ş. Bathory, L. Lukacs, C. Zsigrai, S. Cseh)

• Marna – Ciumeşti (Z. Schawarpof, A. Reday, R. Botoş, A. Maier)

• Viile SM – Decebal (ora 18:00, E. Simon, P. Căliman, S. Tăbăcaru, I. Vigu)

• Căuaş – Andrid (M. Câmpan, V. Cherecheş, D. Anton, O. Suciu)

• Livada – Dorolţ II (C. Girati, M. Bumbac, P. Pop, C. Kuki)

• Ghenci – AS Căpleni (S. Raţ, S. Raţ jr, R. Miclăuş, C. Ziman)

• Odoreu – Babţa (F. Chiş, T. Juhasz, A. Ilieş, Z. Rozs)

• Cămin – Tăşnad (S. Neichi, S. Nagy, Cr. Pop, I. Bujor)

• F. Căpleni – Moftinu Mic (L. Pop, F. Moisa, F. Roşu, N. Morar)

• Oar – Vetiş (S. Kovacs, Z. Kopriva, M. Vass, Z. Torok)

• Lipău – Doba (B. Tincu, V. Barbos, A. Sulyok, C. Por)

• Halmeu – Micula (S. Petruţ, C. Man, D. Dan, I. Borz)

• Foieni – Carei (C. Chiorean, A. Bauer, I. Bauer, V. Stoica)

• Medieşu Aurit – Apa (A. Peter, V. Ardelean, M. Ciceu, E. Halici)

• Certeze – Negreşti (se joacă la Negreşti, C. Chiriloaia, A. Szabo, V. Deac, A. Andreica)

Joi, 4 mai

• Ardud – Beltiug (C. Giraţi, A. Boros, D. Orha, F. Mulcuţan)

Se joacă într-o singură manşă. Asta înseamnă că în caz de egalitate se vor juca două reprize suplimentare a câte 15 minute, iar dacă egalitatea persistă, echipa calificată mai departe se va decide la loviturile de departajare.