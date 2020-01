15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale

În 7 decembrie 2010, s-a stabilit în baza Legii 238 / 2010 ca 15 ianuarie să fie Ziua Culturii Naționale. Aceasta reprezintă data nașterii poetului național al românilor, prozatorul, dramaturgul, ziaristul și gânditorul Mihai Eminescu (1850-1889).

15 ianuarie nu este numai ziua în care celebrăm „Luceafărul” poeziei românești, dar și o zi de reflecție asupra contribuției noastre la crearea identității culturale: Cât de român este fiecare dintre noi?

Pe 15 ianuarie, vor avea loc manifestări culturale în orașele importante din România: simpozioane, spectacole, lansări de carte și slujbe de pomenire cu ocazia împlinirii a 168 de ani de la naşterea poetului naţional Mihai Eminescu. În județ, sătmărenii pot participa la diverse activități.

Muzeul Județean

Miercuri, de la ora 14:00, Muzeul Județean organizează un dublu eveniment, o expoziție și o lansare de carte. Locația aleasă este una inedită, Sala de expoziţie „Atelierul MemorialAurel Popp”, situată pe strada cu același nume. Titlul expoziţiei este „Reabilitarea Monumentelor Sătmărene. Grija pentru Patrimoniul Cultural”.

Aceasta oglindește o parte din activitatea restauratorilor Muzeului Județean de-a lungul anilor în domeniul monumentelor de for public. Înţelegând că starea de conservare a unor astfel de monumente are de suferit din cauza acţiunii fenomenelor naturale, dar şi din cauza ignorării lor, din anul 2012 Muzeul Județean a început demersurile pe lângă autorităţile locale oferindu-le experienţa specialiştilor pentru a fi pusă în slujba restaurării şi conservării monumentelor. În 2018, beneficiind de banii veniţi de la Ministerul Culturii, Muzeul Județean a reușit să restaureze 30 de opere comemorative de război. Astfel că în total au fost restaurate cu succes 37 de monumente de for public, statui, morminte şi opere comemorative de război, busturi şi alte monumente, toate din judeţul Satu Mare.

Odată cu această activitate de restaurare, specialiștii instituției au lucrat în paralel şi la întocmirea unui album cu toate aceste monumente şi morminte de război din judeţul Satu Mare, astfel că odată cu vernisajul expoziţiei va fi lansat şi acest album, interesant şi cuprinzător, având titlul „Morminte și opere comemorative de război din județul Satu Mare”.

Teatrul de Nord

Miercuri, 15 ianuarie, de la ora 19, Trupa Mihai Raicu îi invită pe sătmăreni la piesa de teatru “Tără(z)boi” de Mariana Starciuc, regia Ovidiu Caiţa, iar joi, 16 ianuarie, de la ora 16, în sala “Octavian Bud” a Centrului Cultural “G.M Zamfirescu” va avea loc un Spectacol de poezie şi muzică. Singurul spectacol de teatru dedicat anume Zilei Culturii Naționale este cel cu piesa ”Tără(z)boi”, programat miercuri, 15 ianuarie, la ora 19, în Sala Mare a Teatrului de Nord. Piesa a fost scrisă de Mariana Starciuc, scenarist, profesor și dramaturg din Chișinău, și a câștigat marele premiu al concursului de dramaturgie:Ro în cursul anului 2018, premiera având loc în luna noiembrie a acelui an. Regia este semnată de Ovidiu Caița, directorul artistic al Trupei Mihai Raicu, iar din distribuție fac parte actorii Crina Andriucă, Raluca Mara, Roxana Fânață, Alexandra Odoroagă, Ciprian Vultur, Cătălin Mareș, Romul Moruțan, Ioana Cheregi, Anca Dogaru, Stelian Roșian, Andrei Gîjulete, Adriana Vaida, decorul fiind amenajat de Anda Pop.

Alegerea este simbolică având în vedere că Mihai Eminescu este considerat poet național pe ambele maluri ale Prutului. Trupa Harag Gyorgy a Teatrului de Nord nu a programat nimic special, în 15 ianuarie fiind prezentat la Casa de Cultură a Sindicatelor spectacolul muzical cu piesa ”Bunica gangster” după un text de David Walliams, de la ora 17. Teatrul de păpuși Brighella nu este activ în aceste zile. Curios este faptul că în chiar Ziua Culturii Naţionale, 15 ianuarie, instituţii de cultură din reşedinţa de judeţ, finanţate din bani publici, precum Secţia maghiară a Teatrului de Nord, dar şi Filarmonica de Stat “Dinu Lipatti”, nu şi-au propus să-şi respecte spectatorii fideli prin a le prezenta momente artistice în ton cu evenimentele marcate de alte instituţii de cultură.

Școala de Arte

Școala de Arte a programat azi, de la ora 18:00, un spectacol dedicat Zilei Culturii Naționale. Spectacolul va cuprinde recitări de poezie și muzică pe vresurile poetului național. Reamintim că în instituție sunt două clase de actorie și altele de muzică pop, canto și folclor.

Biblioteca Judeţeană Satu Mare

Asemeni altor instituţii de cultură din judeţ şi Biblioteca Judeţeană Satu Mare organizează activităţi consacrate celor două evenimente. La sediul central are loc azi o întâlnire cu preşcolari din la Grădiniţa Guliver; la Filiala nr. 2 de pe strada Lucian Blaga va avea loc în jurul orei 17 şi 30 de minute un atelier de lectură şi creaţie, organizat în parteneriat cu o fundaţie, în cadrul Campaniei Naţionale denumite „Dăruim comori”. În toate punctele de lucru ale instituţiei este amenajată o expoziţie tematică omagială.