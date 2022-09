13 septembrie, Ziua Pompierilor din România



Marţi, 13 septembrie 2022, salvatorii români sărbătoresc Ziua Pompierilor din România şi împlinirea a 174 de ani de la bătălia din Dealu Spirii, moment istoric ce evocă sacrificiul ostaşilor pompieri conduşi de căpitanul Pavel Zăgănescu care, în anul 1848, au scris o pagină de devotament şi demnitate naţională.

În acest an 13 Septembrie are o dublă semnificaţie deoarece acesta dată este într-o zi de marţi, ceea ce înseamnă că pe lângă ziua armei pompieri avem şi Ziua Informării Preventive, o campanie derulată la nivel naţional încă din anul 2011. Aceasta activitate de informare preventivă este cunoscută şi derulată de câteva ori pe an şi are ca logo o pisică neagră, şi are ca scop conştientizarea cetăţenilor asupra pericolelor la care se pot expune în cazul nerespectării măsurilor şi regulilor de comportare specifice diferitelor tipuri de situaţii de urgenţă.

“Se cuvine să vă mulţumim dragi pompieri, pentru efortul continuu şi implicarea deosebită în fiecare eveniment la care aţi fost solicitaţi să interveniţi, pentru sutele de persoane asistate de SMURD sau salvate din flăcările incendiilor sau din calea apelor . Meritaţi tot respectul, preţuirea şi stima din partea noastră. Doresc să transmit tuturor pompierilor, sincere

felicitări, multă sănătate, putere de muncă şi succes pentru îndeplinirea nobilei voastre misiuni.

La multi ani, pompieri sătmăreni!”, transmite prefectul Radu Roca.