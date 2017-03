13 primari de municipii au plecat pentru 14 zile în Țara Soarelui Răsare în schimb de experiență

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a plecat împreună cu mai mulți primari de municipii într-o delegație în Japonia, China, Coreea de Sud.

Misiunea este organizată de Asociația Municipiilor din România și vizează extinderea contactelor și oportunităților care ar putea contribui la dezvoltarea schimbului de bune practici, al potențialului economic, turistic și investițional al municipalităților membre ale A.M.R.

Agenda misiunii a fost elaborată cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, prin misiunile noastre diplomatice din țările de reședință, precum și cu contribuția ambasadelor acreditate la București, după cum urmează:

1. Tokyo, 30 martie – 4 aprilie: întâlniri cu reprezentanți din cadrul Autorității Metropolitane Tokyo și Districtul Minato, întrevedere cu Ambasadorul Viorel Isticioaia Budura, șeful Delegației U.E. la Tokyo, întâlniri cu oficiali ai Municipiului Yokohama și ai orașului Musashino, întrevedere cu reprezentanții Diviziei de Cooperare și Parteneriate Locale din Ministerul Afacerilor Externe, cu reprezentanți ai asociațiilor de prietenie româno – nipone și mediul de afaceri;

2. Seul, 5 – 9 aprilie: întâlnire cu Guvernatorii Provinciilor Gangwon – do și Gyeonggi – do, precum și cu Vice – Guvernatorul Metropolei Seul, cu alți oficiali din provinciile menționate, cu directorii departamentelor de cooperare internațională; tururi de documentare la obiective de interes pentru gestionarea problematicilor legate de administrația locală (Transport Operation and Information Center și Yeongdeungpo Advanced Water Purification Center, Seul) cu reprezentanți ai mediului de afaceri, precum și un tur de documentare la Startup Campus Gyeonggi – do;

3. Beijing, 10 – 14 aprilie: întâlnire cu factori de decizie din cadrul Asociației de Prietenie a Poporului Chinez cu Străinătatea și cu oficiali din Guvernul R.P. Chineze, Primăria Beijing și Mi Yun, întâlnire cu reprezentanții Asociației antreprenorilor chinezi din România și cu Asociația de prietenie China – România, precum și o întrevedere de lucru cu liderii Huawei Beijing Institute.

In delegația oficială vor fi reprezentate municipiile: Alba Iulia, Bistriţa , Buzău, Călăraşi, Constanţa, Deva, Focşani, Petroşani, Sectorul 1, Satu Mare (primarul Kereskenyi Gabor), Sectorul 3, Slobozia şi Râmnicu Valcea.