12 jucători prezenți la primul antrenament al Unirii Tășnad

Vacanța de iarnă s-a încheiat marți pentru Unirea Tășnad. La baza sportivă Rania din municipiul Satu Mare s-a ținut primul antrenament condus de noul tehnician, Cristian Popa. La startul sezonului de pregătire s-au prezentat 12 jucători.



La capitolul noutăți se află deocamdată doar tânărul portar sătmărean, Sebastian Moroz. Din câte ni s-a transmis, zilele următoare vor sosi și alți jucători la Unirea Tășnad. Echipa noastră din Liga 3 se află acum într-o perioadă de reacomodare cu efortul, se vor susține antrenamente la Satu Mare și Tășnad. Cantonamentul se va face pe plan local și va începe la sfârșitul lunii ianuarie. Cristian Popa ne-a declarat că își dorește cinci meciuri amicale până la startul sezonului de primăvară. Zilele următoare vom afla programul complet și noutățile din lotul de jucători.

“Am ajuns la Unirea Tășnad pentru că m-au dorit. Am purtat discuții și am acceptat rapid deoarece chiar îmi doresc să fac asta. Ne-am înțeles pentru un an și jumătate, ne dorim să construim o echipă puternică formată din sătmăreni, o echipa care să fie respectată și să joace fotbal. Pentru returul de campionat ne dorim să câștigăm cât mai multe meciuri. Vrem să creștem copii care să joace și de ce nu, să facă pasul la un nivel superior”, ne-a declarat Cristian Popa.

Iată și jucătorii prezenți la primul antrenament, absenții, dar și plecările:

Jucătorii prezenți: Raul Cherecheș, Sebastian Moroz – portari, Imi Nagy, Călin Vădan, Mario Silaghi, Raul Silaghi, Adrian Ciul, Denis Chivari, Bogdan Faur, Mark Parnău, Laurențiu Cătuna, Krisztian Szekely – jucători de câmp.

Absenții motivați: Gabriel Cădar, Sergiu Bercean, Raul Stanciu, Marius Bălău.

Plecări: Dascăl, Vereș, A. Mureșan.

Unirea Tășnad a terminat sezonul de toamnă pe locul 10 în Seria 5 din Liga 3 cu 18 puncte (5 victorii, 3 remize, 6 înfrângeri). Returul este programat să înceapă pe 3 martie când echipa sătmăreană va juca la Unirea Dej.