105 milioane pentru Sergio Ramos?

Presa din Spania scrie că Sergio Ramos doreşte să se despartă de Real Madrid. Despărţirea ar veni după 14 ani în care a câştigat tot ce se putea câştiga cu clubul blanco.

În cadrul emisiunii Jugones, de la postul Sexta, a fost prezentată o informaţie şoc. Jurnaliştii spanioli au aflat că Ramos a primit o ofertă de 105 milioane de euro din China. Contractul propus de asiatici are o durată de trei ani. În prezent, Sergio Ramos are un salariu de 11,7 milioane de euro pe an la Real Madrid. Ramos a jucat peste 450 de meciuri pentru Real Madrid în 14 ani. El are 163 de selecţii şi 18 goluri şi la naţionala Spaniei.