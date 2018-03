100 de ani de la nașterea lui Leonard Bernstein – concert simfonic la Cluj-Napoca

Concertul simfonic programat astăzi, 23 martie, la Filarmonica Transilvania din Cluj Napoca este dedicat memoriei dirijorului şi compozitorului Leonard Bernstein, de la nașterea căruia se împlinesc în luna august 100 de ani.

De la ora 19.00, la Colegiul Academic, Gabriel Bebeșelea va dirija opusuri de Arvo Pärt, Leonard Bernstein și Rodion Scedrin. Solistă va fi violonista japoneză Sayaka Shoji. Concertul face parte din seria THINK OUTSIDE THE MUSIC BOX prin care publicul este invitat la discuții cu artiștii după eveniment.