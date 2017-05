10 premii, 33 de nominalizaţi şi peste 600 de invitaţi la Gala UNITER, care va avea loc la Timişoara

Zece premianţi, 33 de nominalizaţi şi peste 600 de invitaţi din Bucureşti şi din ţară sunt aşteptaţi luni, 8 mai, la Teatrul Naţional din Timişoara, unde va avea loc cea de-a 25-a ediţie a Galei Premiilor Uniunii Teatrale din România (UNITER).

Uniunea Teatrală din România organizează în 8 mai, cea de-a 25-a ediţie a Galei Premiilor UNITER, care se desfăşoară, în premieră, la Timişoara, pe scena Teatrului Naţional din oraş.

Preşedintele UNITER, Ion Caramitru, a declarat, sâmbătă, la Timişoara, în cadrul unei conferinţe de presă, că prin această gală se arată „respectul faţă de valorile culturale ale teatrului”.

„La 25 de ani de viaţă, sărbătorim Gala UNITER la Timişoara, oraşul schimbărilor profunde în istoria ţării, viitoarea Capitală Culturală Europeană. Gala are un potenţial care nu a putut fi până acum negat, este vorba de respectul faţă de valorile culturale atât de cunoscute ale teatrului. Eu am îmbătrânit cu Gala, am început-o pe când aveam 50 de ani, am ajuns la 75 şi merg înainte cu ea. Am reuşit să călătorim cu Gala prin oraşe din ţară cu substanţă culturală, prin instituţii teatrale frumoase, iar în acest an am ajuns la Timişoara, într-un teatru de tradiţie, într-o clădire istorică”, a afirmat Ion Caramitru.

La rândul său, directorul Teatrului Naţional din Timişoara, Ada Hausvater, a declarat că „nu conteată premianţii, nu contează nominalizaţii, contează competiţia”.

„Gala împlineşte 25 de ani, mulţi ani de continuitate şi o mare responsabilitate pentru ce a fost. De asemenea, noi toţi avem o mare responsabilitate pentru ce va fi. Nu contează premianţii, nu contează nici nominalizaţii, contează competiţia. Simt că teatrul şi cultura sunt susţinute la Timişoara”, a precizat Hausvater.

Prezent la conferinţa de presă, primarul Nicolae Robu i-a propus lui Ion Caramitru să organizeze şi ediţia din anul 2021 a Galei UNITER în oraş, pentru că atunci Timişoara va fi Capitală Culturală Europeană.

„Timişoara trebuie să dovedească, nu numai să pretindă, că este cu un oraş cu un puls cultural puternic. Apreciez, în principiu vorbind, preocuparea pentru identificarea şi recunoaşterea răsplatei excelenţei. Dacă nu avem o astfel de preocupare, şansele de a fi performanţi în orice domenii sunt mici. Ne mândrim că în această clădire în care ne aflăm (n.r. Opera Naţională Română) funcţionează foarte bine patru instituţii culturale: Opera Română şi trei teatre: naţional, de stat german şi de stat maghiar. În 2021 vom fi Capitală Culturală Europeană. Haideţi să ne propunem ca şi Gala Premiilor UNITER din 2021 să aibă loc tot la Timişoara, s-ar potrivit să se întâmple un astfel de eveniment aici”, a declarat Nicolae Robu.

Zece premianţi, 33 de nominalizaţi şi peste 600 de invitaţi din întreaga ţară sunt aşteptaţi să participe la Gala Premiilor UNITER. Evenimentul are loc luni, 8 mai, începând cu ora 21.00, la Teatrul Naţional din Timişoara.

Câştigătorii ediţiei cu numărul 25 vor fi aleşi de un juriu format din Alexandru Darie (regizor), Luana Drăgoiescu (scenograf), Dana Dogaru (actriţă), Florica Ichim (critic) şi Maria Sîrbu (jurnalist cultural).

Spectacolele care au intrat în atenţia juriului UNITER sunt cele care au avut premiera în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016.

Gala UNITER este organizată şi cu sprijinul financiar al Primăriei Timişoara, care a alocat 500.000 de lei pentru acest eveniment.